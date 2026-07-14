Kelionių milžino „Novaturo“ ateitis – po didinamuoju stiklu: ką reikia žinoti keleiviams

Neblizga ir kelionių organizatoriaus finansinės eilutės.
Tai kelia klausimų, ar saugūs keleiviai, pirkę jo keliones.
Tiesa, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) naujienų portalui Lrytas nurodė, kad pagal paskutinius jos gautus duomenis „Novaturo“ turima bendra prievolių įvykdymo užtikrinimo suma pakankama ir visiškai padengia turimus įsipareigojimus keliautojams.
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Kelionių rinkoje spaudimas nedingo
Remiantis audituotais duomenimis, Baltijos šalių kelionių organizatorė „Novaturo“ grupė 2025 m. gavo 168,5 mln. eurų pajamų – tai 16,1 proc. mažiau nei prieš metus, kai pajamos siekė 200,9 mln. eurų.
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Kaip bendrovė pranešė per vertybinių popierių biržą „Nasdaq Vilnius“, pajamų mažėjimą lėmė grupės pastangos didinti veiklos efektyvumą optimizuojant kelionių programą.
Kelionių rinkoje išliekant spaudimui, 2025 m. grupė ir toliau dirbo nuostolingai – grynasis nuostolis sudarė 1,4 mln. eurų. Tiesa, palyginti su 2024 m. rezultatais, kai nuostolis siekė 2,06 mln. eurų, jis sumažėjo.
„Nors mūsų rezultatai, palyginti su 2024 m., pagerėjo, dar nepasiekėme savo tikslo grįžti prie tvaraus pelningumo. Kelionių rinkoje ir toliau vyravo agresyvi konkurencija ir perteklinė pasiūla, todėl visus metus buvo jaučiamas spaudimas kainodarai ir maržoms.
Reaguodami į tai, peržiūrėjome ir sumažinome kelionių programą, daugiau dėmesio skyrėme didesnio pelningumo kryptims ir išlaikėme griežtą kaštų discipliną.
Šios priemonės padėjo pagerinti veiklos rezultatus ir sumažinti nuostolius, tačiau veiklos aplinka išlieka sudėtinga, todėl disciplinuotas pajėgumų ir kaštų valdymas išliks vienu svarbiausių prioritetų ir 2026 m.“, – šių metų gegužės 11 d. audituotus rezultatus komentavo „Novaturo“ grupės vadovas Aleksejus Kriščukas.
Pakeitė vadovus ir atleido darbuotojus
Taip pat gegužę naujienų portalą Lrytas pasiekė žinia apie atleidžiamus darbuotojus. Kelionių organizatorius tada nepatikslino, kiek žmonių atleista ar ruošiamasi atleisti. Nurodyta, kad sumažėjus paklausai, bendrovė peržiūrėjo klientų aptarnavimo padalinio veiklos efektyvumą ir optimizavo struktūrą, o tai natūraliai reiškė dalies etatų sumažinimą.
Šie pokyčiai siejami su naujais vadovais: gegužę grupės finansų vadovės pareigas pradėjo eiti Audronė Joffė, specialistė, turinti daugiau nei 15 metų tarptautinės patirties finansų, apskaitos ir verslo valdymo srityse. O kiek anksčiau, balandžio 25 d., generalinio direktoriaus kėdėje Ieva Galvydienę pakeitė A. Kriščukas.
Tokie pokyčiai gali rodyti siekį įgyvendinti kitokią strategiją ir taip mėginti taisyti finansinę padėtį.
Keli milijonai už nutrauktą sutartį
Naujienų agentūra BNS birželio pabaigoje pranešė, kad „Novaturo“ akcininkams bus viešai siūloma įsigyti iki 14,7 mln. vienetų naujų akcijų. Agentūros skaičiavimais, viso paketo pardavimo kaina – beveik 10 mln. eurų.
Kaip rašė BNS, siekiant pritraukti lėšų naujų akcijų emisijos kaina buvo nustatoma remiantis vidutine svertine rinkos kaina (97 centai) su 30 proc. nuolaida.
Tą pačią dieną BNS pranešė ir dar vieną su „Novaturu“ susijusią žinią: kelionių organizatorius orlaivių nuomos ir užsakomųjų skrydžių bendrovei „GetJet Airlines“ turi sumokėti daugiau nei 3,35 mln. eurų netesybų dėl koronaviruso pandemijos metu „Novaturo“ iniciatyva nutrauktos sutarties. Pagal ankstesnį teismo sprendimą „Novaturas“ skrydžių bendrovei jau sumokėjęs 1,15 mln. eurų netesybų. Bendrovė svarsto galimybę pateikti kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Ginčas tarp „Novaturo“ ir „GetJet Airlines“ kilo dėl 2018 m. pasirašytos ilgalaikės užsakomųjų skrydžių sutarties. Pagal ją įmonių bendradarbiavimas turėjo tęstis iki 2024-ųjų pabaigos su galimybe ją nutraukti 2022 m. pabaigoje. Tačiau „Novaturas“ sutartį vienašališkai nutraukė 2020 m. pabaigoje.
„GetJet Airlines“ teigė, kad sutartis jai garantavo itin daug skraidymo valandų, todėl įmonė papildomai įsigijo tris „Airbus A320“ orlaivius, į kuriuos investavo daugiau nei 60 mln. eurų. Ramybės nesuteikia ir naujienos iš kelionių organizatoriaus akcininkų stovyklos: prieš gerą mėnesį pasirodė žinia, kad du didieji „Novaturo“ akcininkai susikibo dėl 13,4 mln. eurų.
Anot BNS, vienas akcininkų, Nesetas Kockaras, iš pačios bendrovės ir kitos jos akcininkės – Edvardo Liachovičiaus ir Mindaugo Railos valdomos Lietuvos transporto, logistikos ir nekilnojamo turto plėtros bendrovės „Willgrow“ – reikalauja 13,4 mln. eurų kompensacijos.
23,2 proc. „Novaturo“ akcijų valdo Turkijos turizmo verslininkas N. Kockaras, 9,99 proc. – „Willgrow“, 6,96 proc. – „Moonrider“, 4,57 proc. – „Rondam“, smulkieji akcininkai – 55,28 procento.
Kelionės organizuojamos ir vykdomos įprastai
„Novaturo“ generalinis direktorius A. Kriščukas naujienų portalui Lrytas perdavė komentarą, kuriame teigiama, kad „Novaturas“, būdama listinguojama bendrove, visą rinkai ir investuotojams reikšmingą informaciją skelbia viešai, laikydamasi teisės aktų reikalavimų.
Informacija apie planuojamą akcijų platinimą, teisminį procesą, teismo priimtą nutartį ir kitas reikšmingas aplinkybes viešai prieinama.
Kaip ir iki šiol, visa reikšminga informacija, galinti turėti įtakos bendrovės veiklai, būtų nedelsiant atskleista teisės aktų nustatyta tvarka.
Jo teigimu, šiuo metu kelionės organizuojamos ir vykdomos įprastai. „Mūsų prioritetas išlieka klientų aptarnavimo kokybė ir saugumas bei nepertraukiamas paslaugų teikimas“, – rašoma kelionių organizatoriaus komentare.
Nuolat stebima ir kontroliuojama
VVTAT naujienų portalui Lrytas nurodė, kad reguliariai vertina visų kelionių organizatorių teikiamus finansinius duomenis, kuriuos šie įpareigoti pateikti kiekvieną metų ketvirtį.
Taip pat VVTAT stebi, kad visi kelionių organizatoriai turėtų pakankamą prievolių įvykdymo užtikrinimą jų nemokumo atveju, t. y. kad kelionių organizatoriaus nemokumo atveju keliautojams būtų atlyginta patirta žala ir, jei yra poreikis, klientai būtų grąžinti į pradinę jų išvykimo vietą.
Tokias VVTAT funkcijas numato Turizmo įstatymas.
„Didieji kelionių organizatoriai, vykdantys veiklą užsakomaisiais skrydžiais, papildomai kas mėnesį teikia duomenis dėl turimo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos atitikties Turizmo įstatymo reikalavimams.
Pagal paskutinius gautus duomenis „Novaturo“ turima bendra prievolių įvykdymo užtikrinimo suma pakankama ir visiškai padengia turimus įsipareigojimus keliautojams. Nuo 2026 m. gegužės 29 d. „Novaturas“ draudimo sumą pasididino nuo 9 mln. iki 12,5 mln. eurų“, – nurodo VVTAT.
Tarnybos komentare nurodoma, kad „Novaturo“ – vieno didžiausių kelionių organizatorių Lietuvoje – veiklai skiriamas atitinkamas dėmesys.
„Pastaraisiais metais buvo stebimi pokyčiai bendrovės viduje. Paminėti faktai rodo padidėjusias rizikas, dėl to įmonė yra nuolat stebima ir kontroliuojama, tačiau VVTAT disponuojami duomenys ir vykdomos priežiūros rezultatai nesudaro pagrindo įžvelgti kritinių rizikų dėl bendrovės veiklos tęstinumo, kiek tai numato VVTAT kompetencija“, – nurodo VVTAT.
Priminsime, kad kelionių organizatoriaus nemokumo atveju visų pirma būtų pasirūpinta išvykusiais keliautojais.
Už neįvykusias keliones pinigai grąžinami maždaug per 4 mėn. nuo viešo pranešimo apie prašymų dėl žalos atlyginimo teikimo dienos (prašymų teikimo terminas – 3 mėn.).
NovaturasValstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT)finansiniai rezultatai
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