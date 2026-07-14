Nafta vėl brangsta: užsiminė apie tai, kad didesnė kaina gali įsivyrauti ilgam

WTI rūšies naftos barelio kaina, dar neseniai svyravusi apie 70 JAV dolerių, pakilo iki 79,78 dolerio. „Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina padidėjo iki 84,84 dolerio už barelį.
D. Trumpas pareiškė, kad JAV yra gyvybiškai svarbaus naftos tranzito koridoriaus sergėtojos, todėl bus renkamas tranzito mokestis, sieksiantis 20 proc. bet kokių krovinių vertės.
Taip pat paskelbta apie vėl prasidedančią Irano uostų blokadą.
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„Citi“ banko ekonomistai įspėjo, jog D. Trumpo pasiūlymas įvesti laivybos mokesčius Hormuzo sąsiauryje iš esmės padidina tolesnio karinio konflikto eskalavimo riziką.
„Taip pat išaugo tikimybė, jog Iranas atsisakys jau sudaryto memorandumo iki vidurio kadencijos rinkimų JAV, o toks scenarijus, tikėtina, ilgesniam laikotarpiui nulems didesnes naftos kainas“, – skelbia „Citi“.
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Maždaug penktadalis pasaulio naftos buvo gabenama per Hormuzo sąsiaurį, kol JAV ir Izraelis vasario 28 d. nepradėjo smūgių Irano teritorijoje.
Hormūzo sąsiaurisNaftaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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