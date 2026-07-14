Panemunėje esančias kareivines Š. Matijošaitis ketina paversti 36 butų daugiabučiu

„Kas vyksta Kaune“ anksčiau skelbė, jog spalio pabaigoje valstybės valdomas Turto bankas aukcione pardavė buvusių kareivinių pastatą ir sklypą Panemunėje, sklypą ir jame esančius statinius įsigijo Kauno mero Visvaldo Matijošaičio sūnus ir Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Šarūnas Matijošaitis.
Portalui „Verslo žinios“ Š. Matijošaitis pasakojo, jog Perlojos g. 28 sklype esančiose kareivinėse ketina įrengti loftus, mat tokią konversiją leidžia miesto bendrasis planas, be to, anot politiko, pastatas yra gerai išsilaikęs paveldo objektas. Portalui Š. Matijošaitis taip pat teigė, jog Žemaičių plente, Šilainiuose, jis ketina plėtoti naują keturių aukštų, 840 kv. m. ploto administracinės paskirties biurų pastatą.
Tiesa, naujausiais „Registrų centro“ duomenimis, žemės sklypas ir jame esantis pastatas Š. Matijošaičiui nebepriklauso, liepos 3 d. sklypas ir pastatas buvo parduoti bendrovei UAB „Autovici“.
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Platformos „Okredo“ duomenimis, UAB „Autovici“ bendrovės generalinis direktorius ir vienintelis akcininkas yra Šarūnas Matijošaitis.
„Autovici“ taip pat yra vienintelė kitos Š. Matijošaičio vadovaujamos įmonės „Stelauto“ akcininkė. Pastaraisiais metais „Stelauto“ dalyvauja ir sėkmingai laimi viešuosius pirkimus, mat anksčiau Viešųjų pirkimų tarnyba įtraukė Šarūno Matijošaičio valdomą automobilių prekybos bendrovę „Autovici“ į nepatikimų tiekėjų sąrašą.
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Liepos 2 d. Kauno miesto savivaldybės puslapyje buvo paskelbti Perlojos g. 28 kapitalinio remonto, keičiant pastato paskirtį iš administracinės į daugiabučių gyvenamąją, projektiniai pasiūlymai. Projektą parengė architektų studija UAB „Archen“, projekto vadovė – Regina Trumpienė. Nurodomi statytojų inicialai – Š. M. ir R.M., referuoja į Šarūną Matijošaitį ir jo sutuoktinę.
Projektiniuose pasiūlymuose nurodoma, jog esamas administracinis pastatas bus pritaikytas gyvenamajai paskirčiai – jame bus įrengti 36 butai. 16 butų bus vieno kambario, 20 butų – dviejų ir daugiau kambarių tipo. Kapitaliai remontuojamas pastatas pastatytas 1917 m., rekonstruotas 1999 m.
Pirmajame aukšte bus projektuojami butai su antresolėmis, o antrame aukšte esantys butai bus dviejų aukštų, nes bus įrengtos ir pritaikytos dabar nenaudojamos mansardos patalpos.
Kadangi pastatas yra kultūros paveldo objektas, jo išorė iš esmės išsaugoma: nebus keičiamas pastato ilgis, plotis ir aukštis, išsaugomos išorinės plytų sienos, stogo forma ir konstrukcija, išsaugomi istoriniai langų ir durų dydžiai bei skaidymas. Taip pat bus sutvarkoma sklypo aplinka – įrengiama nauja žmonėms su negalia pritaikyta rampa, 1 045 kv. m kiemo aikštelių ir takų, 51 kv. m vaikų žaidimų aikštelė.
Pagal projektinius pasiūlymus medžių kirtimas nenumatytas, tačiau ketinama apželdinti 967 kv. m teritorijos (apie 31 proc.). Viešas projekto pristatymas numatomas liepos 24 d., 15 val.
Šarūnas MatijošaitisKaunaskareivinės
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