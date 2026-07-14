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Po šiurkščių pažeidimų – naujas VMVT sprendimas: leido tęsti veiklą (1)

2026 m. liepos 14 d. 13:56
Lrytas.lt
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba leido atnaujinti veiklą Kaune įsikūrusiai žinomai miltinės konditerijos pusgaminių gamyklai „PREZO GRUPĖ“. Tiesa, pranešimai apie prieš kelias dienas aptiktus pažeidimus buvo šiurpinantys.
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VMVT nuo liepos 10 d. leido įmonei toliau tęsti veiklą.
Priminsime, kad liepos 8 d. VMVT paskelbė, jog Tarnybos Priežiūros departamento Kauno apygardos priežiūros skyriaus specialistai, atlikę planinį patikrinimą UAB „PREZO GRUPĖ“ miltinės konditerijos pusgaminių gamybos įmonėje, užfiksavo šiurkščius ir sisteminius pažeidimus.
Įmonės veikla buvo nedelsiant sustabdyta.

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Patikrinimo metu nustatyti tokie pažeidimai:
Kritinė įrangos būklė ir pelėsis: staigaus sušaldymo (šokinio) įrenginių išoriniai paviršiai buvo visiškai neišvalyti, pasidengę pelėsiu bei kondensatu. Kibinų gamybos cecho šaldytuvas ir trys konditerijos cecho šaldymo įrenginiai skendėjo nešvarumuose – jų sandarinimo gumos pažeistos, ventiliatorių gaubtai aplipę dulkėmis, o maišyklių plastikiniai gaubtai – sutrūkinėję ir nehigieniški.
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Kryžminė tarša tvarkant maistą: gamyboje naudojamos žaliavos – kefyras, spirgučiai, tarkuotas sūris bei kumpis – buvo laikomi nešvariose, apyvartinėse tiekėjų dėžėse, ant kurių paliktos kitų maisto produktų (mėsos, rūkytų gaminių) etiketės. Margarinas buvo sandėliuojamas tiesiai ant medinių transportavimo palečių, o plastikinės dėžės apgaubtos dulkėta, nešvaria plėvele.
Higienos pažeidimai: konditerijos ceche dalis švaraus gamybinio inventoriaus buvo laikoma dėžėse tiesiogiai ant grindų, visai šalia valymo priemonių. Maža to, išplautas gamybinis inventorius buvo sudėtas tiesiai ant šiukšliadėžių.
Apleistos patalpos: tešlos ruošinių gamybiniame ceche dviejose vietose buvo iškritusi lubų danga, o darbastalių apatinės dalys ir spintelės skendėjo dulkėse. Lauko bei vidaus šaldymo kamerų grindys buvo nevalytos, pačios kameros stipriai prišalusios, o virš kepimo krosnių esantys ventiliacijos gaubtai – apsinešę nešvarumais.
Patikrinimo metu inspektoriai taip pat nustatė savikontrolės sistemos pažeidimų. Paaiškėjo, kad kasdienio valymo darbų registracijos žurnalas buvo pildomas ne pagal faktiškai atliekamus darbus – tikrinimo dieną įrašai jame jau buvo padaryti kelioms dienoms į priekį. Be to, įmonės vadovybės parengtame įsakyme dėl savikontrolės diegimo nebuvo paskirti atsakingi asmenys.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)kepyklatarša
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