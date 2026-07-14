Skelbia naujausias žinias apie pro „Ryanair“ lėktuvo langą ištrauktą keleivį: žmona iki šiol paklaikusi

Vyro gyvybę išgelbėjo saugos diržas, kurį jis buvo prisisegęs, ir į pagalbą šokę kiti du keleiviai. Pavojingas nutikimas įvyko liepos 10-ąją. Ryte į Vokietiją pakilęs lėktuvas dėl variklio problemų grąžintas į Graikiją. Nusileidžiant įvyko dar vienas gedimas – manoma, kad į lėktuvo langą pataikė atskilusi variklio dalis.
Liudytojai pasakojo, kad maždaug 20 tūkst. pėdų aukštyje pasigirdo staigus sprogimas ir įvyko dekompresija. Būtent tada L. Karovićius buvo ištrauktas iš lėktuvo – jo galva ir pečiai atsidūrė už korpuso ribų. Orlaivyje kilo panika, salone pakibo deguonies kaukės, o kapitonas ne kartą skelbė pavojų.
Keleiviai išgelbėjo vyrą – 1,5–2 minutes lauke prabuvusį serbą sugriebę už kojų įtraukė į vidų.
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Vyras keletą kartų prarado sąmonę. Veikiausiai tai nutiko dėl šoko ir deguonies trūkumo. Keleiviai mėgino išdaužtą langą pridengti bagažu, tačiau iš to nebuvo jokios naudos – lagaminą išsyk ištraukė į lauką.
Maždaug po 20 min. nuo įvykio lėktuvas grįžo į Salonikus ir saugiai nusileido. Gelbėjimo tarnybos sužeistą keleivį nuvežė į ligoninę. Jis patyrė kaklo sužalojimus, daugybę nubrozdinimų ir buvo šoko būsenoje, tačiau išliko sąmoningas. Po medikų apžiūros vyras nešioja kaklo įtvarą, yra šoko būsenoje, išgirdęs apie lėktuvą pradeda drebėti. Jį lydėjusi sutuoktinė – blogos psichologinės būklės.
Moteris žiniasklaidai pasakojo, kad įgula nesuteikė jokios pagalbos.
Aviakompanija patvirtino incidentą, įvykio aplinkybės tiriamos.
Kaip praneša žiniasklaida, šeimos atstovas nurodo, kad tas pats lėktuvas diena anksčiau turėjo kitų techninių problemų, tačiau dar nenustatyta, ar šie atvejai susiję.