Turto banko stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas Rytis Valūnas

R. Valūnas yra ilgametę patirtį įmonių valdysenos, strateginio valdymo ir teisės srityse sukaupęs profesionalas. Per daugiau nei 18 metų karjerą jis dirbo vadovaujančiose pareigose valstybės valdomose ir privataus kapitalo bendrovėse, buvo įvairių įmonių valdybų bei stebėtojų tarybų narys, konsultavo organizacijas valdysenos, rizikų valdymo ir strateginės plėtros klausimais. Pastaraisiais metais jis taip pat aktyviai dirba dirbtinio intelekto valdysenos srityje, padėdamas organizacijoms atsakingai diegti naujas technologijas ir stiprinti valdymo procesus.
Profesinėje veikloje R. Valūnas dėmesį ypač skiria gerosios valdysenos principams, organizacijų transformacijai, rizikų valdymui ir ilgalaikės vertės kūrimui. Anksčiau jis yra dirbęs AB „Klaipėdos nafta“ (dabar – „KN Energies“) Teisės ir administravimo, korporatyvinio valdymo direktoriumi, buvo atsakingas už skaitmeninės transformacijos ir inovacijų strategiją, o sukauptą patirtį vėliau pritaikė eidamas aukščiausio lygio vadovaujančias pareigas bei dirbdamas įvairių organizacijų valdymo organuose.
Kartu su R. Valūnu Turto banko stebėtojų taryboje dirba nepriklausomi nariai Žanas Neimantas ir Aurimas Tomas Staškevičius. Valstybės tarnautojais, einančiais bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, tapo Vaida Dumčiūtė, Lina Frejutė. Stebėtojų tarybos pagrindinė funkcija – prižiūrėti bendrovės valdybos veiklą, vertinti strategijos įgyvendinimą ir užtikrinti efektyvią įmonės valdyseną.
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Apie Turto banką
Turto bankas – tai valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Įmonė siekia efektyvinti valstybės turtą, mažinti jo plotą, paliekant tik valstybės veiklai reikalingus pastatus. Turto bankas centralizuotai valdo apie 700 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto, jį atnaujina, investuoja į naujų pastatų statybą. Vieni pagrindinių įmonės strateginių tikslų yra didinti statinių tvarumą, investuoti į atsinaujinančią energiją, mažinti energijos sąnaudas ir CO2 emisiją.