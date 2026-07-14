Viceministras: Airijos pirmininkavimo metu sieksime pažangos ES plėtros ir biudžeto klausimais

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), ministrai taip pat tarėsi dėl ES reguliavimo supaprastinimo darbotvarkės, diskutavo apie bendrosios rinkos ateitį su buvusiu Italijos ministru pirmininku, pranešimo apie ES bendrosios rinkos ateitį rengėju Enrico Letta bei patvirtino Tarybos išvadas dėl kasmetinio dialogo teisinės valstybės klausimais vertinimo.
Pirmininkavimą ES Tarybai liepos 1 d. perėmusi Airija pabrėžė siekį užtikrinti pažangą svarbiausiose ES politikos srityse – derybose dėl būsimos DFP, Europos konkurencingumo stiprinimo, bendrosios rinkos gilinimo, reguliavimo supaprastinimo, ES plėtros ir ekonominio saugumo.
S. Mitkus pasveikino Airiją pradėjus pirmininkavimą ES Tarybai ir pabrėžė šio pirmininkavimo reikšmę Lietuvai, po Airijos perimsiančiai pirmininkavimą Tarybai 2027 m. pirmąjį pusmetį.
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„Airijos pirmininkavimas žymi svarbų etapą ruošiantis Lietuvos pirmininkavimui 2027 m. Esame pasirengę glaudžiai ir konstruktyviai dirbti kartu su mūsų trio partneriais, siekdami pažangos svarbiausiuose Europos darbotvarkės klausimuose – pirmiausia derybose dėl būsimosios DFP, konkurencingumo stiprinimo, reguliavimo supaprastinimo ir bendrosios rinkos gilinimo“, – pranešime cituojamas viceministras.
Viceministras taip pat akcentavo, kad būsimoji DFP turi būti pakankamai ambicinga, gebėti finansuoti naujus ES prioritetus, bet ir leisti išlaikyti stiprią sanglaudos ir bendrosios žemės ūkio politiką bei skirti deramą dėmesį ES rytų pasienio regionui.
Diskusijoje dėl reguliavimo supaprastinimo darbotvarkės S. Mitkus pabrėžė, kad administracinės naštos mažinimas ir teisės aktų supaprastinimas turi būti viena pagrindinių ES konkurencingumo didinimo priemonių.
„Supaprastinimas nėra tikslas savaime – jis turi padėti Europos verslui greičiau investuoti, diegti inovacijas ir konkuruoti pasaulyje. Turime ieškoti sprendimų, kurie mažintų administracinę naštą, kartu išsaugant aukštus bendrosios rinkos standartus ir teisinį tikrumą“, – teigė S. Mitkus.
BRT pietų metu ministrai kartu su Enrico Letta taip pat diskutavo apie kelrodžio „Viena Europa, viena rinka“ įgyvendinimą.