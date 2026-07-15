„SME Bank“ tapo „Nida Grand Slam“ generaliniu rėmėju: turnyre – rekordinis dalyvių skaičius

Kaip pasakoja Akvilė Žilionė, „Nida Grand Slam“ komunikacijos vadovė, viskas prasidėjo prieš vienuolika metų nuo draugų noro aktyviai leisti vasaras Nidoje. Turnyro idėjos autorius Julius Makūnas su bičiuliais žaisdavo tenisą, o vieną vasarą nusprendė surengti nedidelį tarpusavio turnyrą. Taip gimė „Nida Grand Slam“.
Svarbiausia – vieninga bendruomenė
„Didžiausia „Nida Grand Slam“ sėkmės paslaptis – bendruomenė. Žmonės čia sugrįžta ne tik dėl sporto, bet ir dėl draugų, tradicijų bei išskirtinės Nidos atmosferos. Tai jau seniai tapo ne tik sporto turnyru, bet ir vasaros tradicija“, – sako A. Žilionė.
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„Finansų pasaulyje, kaip teniso ar padelio aikštelėse, sėkmę lemia ne tik individuali strategija, bet ir stipri bendruomenė, diktuojanti aukštą tempą. „Nida Grand Slam“ – tai unikali erdvė, kurioje susitinka sportinis veržlumas ir verslo principai: ištvermė, disciplina bei orientacija į rezultatą. „SME Bank“ komanda tiki, kad būtent čia, neformalioje aplinkoje užgimęs bendruomeniškumas, transformuojasi į vertingas, verslo augimą skatinančias partnerystes“, – teigia Laura Lučė, „SME Bank“ rinkodaros ir komunikacijos vadovė.
Šių metų turnyro organizatoriai Norbertas Lipinskas ir Andrius Zabulionis pasakoja, kad šiemet turnyras dar labiau išaugo – prie tradicinių vyrų ir moterų teniso varžybų prisijungia ir vyrų bei moterų padelio lygos.
„Norėjome, kad „Nida Grand Slam“ taptų dar atviresnis ir daugiau žmonių galėtų tapti šios sporto šventės dalimi. Didelį dėmesį skyrėme sportinei programai ir dalyvių patirčiai, visų lauks partnerių aktyvacijos, įvairios veiklos ir galimybė stebėti aukšto lygio teniso bei padelio kovas“, – sako organizatoriai.
Rekordinis turnyras ir rėmėjų svarba
N. Lapinskas ir A. Zabulionis pažymi, kad šiemet turnyras rekordinis – jame dalyvaus 84 žaidėjai. „Džiaugiamės, kad kasmet sulaukiame vis daugiau dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų bei užsienyje gyvenančių lietuvių.
Nors turnyras auga, svarbiausia mums išlieka bendruomenė ir gera atmosfera“, – pasakoja organizatoriai.
Turnyro organizatoriai džiaugiasi, kad šiemet „SME Bank“ tapo generaliniu rėmėju. Jų teigimu, tokia partnerystė leidžia auginti renginio kokybę, o smagiausia, kad banko komanda pati aktyviai įsitraukia ir dalyvaus turnyre.
„Tikime, kad tai ilgalaikės partnerystės pradžia, kuri padės turnyrui augti ir ateityje. Be partnerių organizuoti tokio masto renginį būtų gerokai sudėtingiau. Jų palaikymas leidžia dalyviams pasiūlyti kokybiškesnę patirtį – nuo startinių paketų ir prizų iki partnerių aktyvacijų bei viso turnyro organizavimo“, – pasakoja N. Lipinskas ir A. Zabulionis.
Ką veikti turnyro metu ras visi
„Nida Grand Slam“ turnyro komunikacijos vadovė A. Žilionė pasidalijo, jog net ir nežaidžiantys svečiai atvykę tikrai ras ką veikti. Turnyro metu veiks partnerių aktyvacijos, bus galima atsigaivinti, paragauti užkandžių ir stebėti aukšto lygio teniso bei padelio kovas. Organizatoriai kviečia atvykti ne tik žaidėjus, bet ir jų šeimas bei draugus.
„Turnyre dalyvauti ar jį aplankyti pirmiausia verta dėl unikalios Nidos atmosferos. Antra – dėl kokybiško teniso ir padelio. Trečia – dėl bendruomenės, kuri sukuria išskirtinę šio turnyro nuotaiką“, – sako A. Žilionė.
Svarbios tradicijos
„Viena unikaliausių mūsų turnyro tradicijų – kitų metų turnyrą organizuoja praėjusių metų vyrų dvejetų čempionai. Taip kiekvienais metais atsiranda naujų idėjų, tačiau išlieka tos pačios vertybės ir bendruomeniška turnyro dvasia.
Taip pat labai džiaugiamės ilgamete partneryste su „Novaturu“, kuris šiemet turnyro dalyviams įsteigė net aštuonias keliones. Tai vienas laukiamiausių turnyro prizų – jų laimėtojai galės ne tik džiaugtis pergale, bet ir aktyviai pratęsti vasarą šiltuose kraštuose. Mums tai puikiai atspindi „Nida Grand Slam“ idėją – aktyvus gyvenimo būdas ir vasaros nuotykiai nesibaigia paskutiniu turnyro tašku“, – pažymi A. Žilionė.