VerslasRinkos pulsas

Direktoriui iš Mažeikių gresia 8 metai kalėjimo: kreditoriams padarė 350 tūkst. eurų nuostolių

2026 m. liepos 15 d. 11:22
Lrytas.lt
Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje vienos Mažeikių įmonės direktorius kaltinamas nusikalstamu bankrotu, turto pasisavinimu, apgaulingu ir aplaidžiu finansinės apskaitos tvarkymu bei dokumento suklastojimu ar disponavimu juo. Padaryta turtinė žala siekia daugiau nei 350 tūkst. eurų.
Daugiau nuotraukų (2)
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, įmonės direktorius blogai valdydamas bendrovę, įmonės veiklą perkeldamas į naujai įsteigtą juridinį asmenį, tyčia, neskelbdamas bankroto, pasisavino jam patikėtą ir jo žinioje buvusį labai didelės vertės turtą – daugiau nei 266 tūkst. eurų.
Minėtas lėšas kaltinamasis, įtariama, panaudojo savo reikmėms, o ne su bendrovės veikla susijusiems mokėjimams atlikti.
Siekdamas nuslėpti tikruosius duomenis apie įmonės finansinę būklę ir suvokdamas, kad dėl tokių neteisėtų veiksmų nebus galima nustatyti įmonės turto, bendrovei tapus nemokia, vyras tyčia paslėpė finansinės apskaitos dokumentus ir pardavė visas bendrovės akcijas. Tokie vadovo veiksmai nulėmė bankrotą – padaryta daugiau nei 350 tūkst. eurų turtinė žala dešimčiai kreditorių.

V. Germanas ir M. Navickas kartu su bendrininkais galėjo pasisavinti per 24 mln. eurų: paviešinti kratų radiniai 

Tyrimo duomenimis, įmonės direktorius, siekdamas bendrovės naudai išvengti draudimo įmokų, pagamino žinomai netikrą dokumentą – draudimo bendrovės laidavimo blanką ir netikrą draudimo bendrovės spaudą.
Už padarytas nusikalstamas veikas asmeniui gali grėsti laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Susiję straipsniai
Prakalbo Prancūzijoje sulaikyta verslininkė iš Lietuvos: „Tai buvo labai sukrečianti patirtis“

Prakalbo Prancūzijoje sulaikyta verslininkė iš Lietuvos: „Tai buvo labai sukrečianti patirtis“ (5)

ES išardė tinklą, per kurį į Europą plūdo padirbti prezervatyvai

ES išardė tinklą, per kurį į Europą plūdo padirbti prezervatyvai

Klaipėdoje – įspūdingo masto nusikaltimas: darbuotojas galėjo pasisavinti per 0,5 mln. eurų

Klaipėdoje – įspūdingo masto nusikaltimas: darbuotojas galėjo pasisavinti per 0,5 mln. eurų (3)

Baudžiamojoje byloje pareikšti civiliniai ieškiniai daugiau nei 190 tūkst. eurų sumai.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.
BankrotasMažeikiaiDirektorius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.