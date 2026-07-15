Direktoriui iš Mažeikių gresia 8 metai kalėjimo: kreditoriams padarė 350 tūkst. eurų nuostolių

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, įmonės direktorius blogai valdydamas bendrovę, įmonės veiklą perkeldamas į naujai įsteigtą juridinį asmenį, tyčia, neskelbdamas bankroto, pasisavino jam patikėtą ir jo žinioje buvusį labai didelės vertės turtą – daugiau nei 266 tūkst. eurų.
Minėtas lėšas kaltinamasis, įtariama, panaudojo savo reikmėms, o ne su bendrovės veikla susijusiems mokėjimams atlikti.
Siekdamas nuslėpti tikruosius duomenis apie įmonės finansinę būklę ir suvokdamas, kad dėl tokių neteisėtų veiksmų nebus galima nustatyti įmonės turto, bendrovei tapus nemokia, vyras tyčia paslėpė finansinės apskaitos dokumentus ir pardavė visas bendrovės akcijas. Tokie vadovo veiksmai nulėmė bankrotą – padaryta daugiau nei 350 tūkst. eurų turtinė žala dešimčiai kreditorių.
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Tyrimo duomenimis, įmonės direktorius, siekdamas bendrovės naudai išvengti draudimo įmokų, pagamino žinomai netikrą dokumentą – draudimo bendrovės laidavimo blanką ir netikrą draudimo bendrovės spaudą.
Už padarytas nusikalstamas veikas asmeniui gali grėsti laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
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