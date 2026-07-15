Draudikai pataria į lagaminą įdėti šį nedidelį daiktą: gali labai praversti kelionėje

Kaip rodo SITA duomenys, 1 tūkst. lėktuvų keleivių vidutiniškai tenka apie 6–7 dingusius lagaminus. Gilinantis detaliau, matyti, kad Azijos ir Ramiojo vandenyno regione padėtis geriausia, čia šis rodiklis siekia tik apie 3 dingusius lagaminus 1 tūkst. keliautojų. O pati prasčiausia situacija, deja, mūsų žemyne Europoje – čia dingsta daugiausiai lagaminų.
„Vidutinis Europoje dingstančių lagaminų skaičius gerokai viršija pasaulinį vidurkį. Tai iš dalies galima paaiškinti sudėtingomis keleivių perlaipinimo schemomis, trumpais intervalais tarp jungiamųjų skrydžių dideliuose tranzitiniuose oro uostuose, pavyzdžiui, Londono Hitrou, Frankfurto, Amsterdamo ar Paryžiaus tarptautiniuose oro transporto mazguose“, − komentuoja Artūras Juodeikis, „Lietuvos draudimo“ žalų departamento direktorius.
Pasak eksperto, kitos „karštos“ vietos, remiantis skundų ar paskelbtų lagaminų paieškų statistika − tai Indija ir Egiptas. Tuo metu Azijos šalys, pavyzdžiui, Japonija ar Singapūras paprastai turi mažus lagaminų dingimo rodiklius. JAV avialinijos per metus praranda apie 2 mln. lagaminų, tačiau didžioji jų dalis, nors ir pavėluotai, grįžta pas savininkus. Šiuo požiūriu problematiškiausi yra Majamio, Čikagos, Denverio oro uostai.
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„Prarastų lagaminų skaičiai svyruoja priklausomai ir nuo situacijos. Pavyzdžiui, po pandemijos vėl atsigaunant turizmo industrijai chaoso oro uostuose buvo labai daug. Tačiau dabar tobulėjant technologijoms, kurios leidžia sekti lagamino kelionę, praradimų skaičių ženkliai sumažėjo“, − akcentuoja A. Juodeikis.
Remiantis aviakompanijų rekomendacijomis ir keliautojų patirtimi, galima išskirti pagrindinius patarimus, kurie padės sumažinti riziką prarasti lagaminą keliaujant lėktuvu.
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Jei įmanoma, keliaukite tik su rankiniu bagažu. Jei jums reikalingas ir registruotas bagažas, jo buvimo vietos stebėjimui į vidų įdėkite sekimo įrenginį („AirTag“, „SmartTag“ ar pan.), taip galėsite matyti jo buvimo vietą realiu laiku.
Tinkamai pažymėkite savo lagaminą, ir tam naudokite tvirtą išorinę etiketę su savininko vardu, telefono numeriu ir el. pašto adresu. Savo kontaktus įdėkite ir į lagamino vidų. Visgi dėl saugumo sumetimų savo namų adreso neviešinkite.
Nuimkite visus senus lipdukus ir etiketes, likusias nuo ankstesnių kelionių − automatinė lagaminų skirstymo sistema oro uoste pagal senus kodus gali nukreipti jūsų lagaminą ne ten, kur jūs iš tiesų skrendate.
Padarykite savo lagaminą pastebimą − ryški spalva, kaspinas, lipdukas ar unikali juosta padės lengviau jį atpažinti ant bagažo konvejerio. Lagamino išskirtinumas taip pat padės išvengti ir jo supainiojimo, kai neturint jokių blogų kėslų per klaidą paimamas svetimas lagaminas.
Lagaminai labai retai dingsta tiesioginių skrydžių metu, tad jei turite galimybę savo galutinę kelionės kryptį pasiekti be persėdimo – rinkitės ją nedvejodami. Jei visgi keliaujant reikalingas persėdimas, tarp skrydžių turi būti bent minimalus 1,5–2 valandų intervalas, nes daugiausia lagaminų dingsta būtent perlaipinimų metu.
Kelionei susipakuokite protingai. Padalinkite drabužius per du lagaminus, ir jei vienas dings – turėsite bent dalį reikalingų daiktų. Rankiniame bagaže pravartu turėti rūbų pamainą, vaistų ir kitų jums svarbiausių daiktų bent pirmoms kelioms dienoms.
Prieš kelionę savo lagaminą ir jo turinį nufotografuokite, turėsite įrodymų, jei vėliau kiltų ginčų ar reiktų įrodyti prarastų daiktų vertę. Verta įsigyti ir bagažo draudimą, kuris tampa neatsiejama saugių kelionių dalimi.