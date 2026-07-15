ES prašo JAV muitų lengvatų vynui ir sūriui

Praėjusiais metais Briuselis ir Vašingtonas pasiekė susitarimą dėl muitų, pagal kurį didžiajai daliai ES eksporto į Jungtines Valstijas nustatytas 15 procentų, o į 27 valstybių bloką įvežamoms JAV pramoninėms prekėms – nulinis muitų tarifas.
Po keletą mėnesių trukusios gaišaties, kurią lėmė JAV prezidento Trumpo grasinimai Grenlandijai ir JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimas, liepos mėnesį Europos Sąjunga įgyvendino šį susitarimą.
Dabar ES pareiškė, kad nori, kad 15 procentų muitų tarifas nebūtų taikomas didesniam eksportuojamų prekių asortimentui, taip patvirtindama Europos naujienų portalo „Euractiv“ pranešimą.
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„Mes pateikėme Jungtinėms Valstijoms išsamų sąrašą ES eksportuojamų produktų, kurių muitus, mūsų nuomone, galima sumažinti ir šiuo klausimu bendradarbiaujame su JAV“, – sakė ES prekybos atstovas Olofas Gillas.
Į sąrašą įtraukti vynas, stiprieji alkoholiniai gėrimai ir alus, taip pat sūriai, pavyzdžiui, „Roquefort“ ir „Pecorino“, alyvuogių aliejus ir alyvuogės, taip pat medicinos prietaisai ir įranga.
Sąraše – eksporto prekės, kurių vertė siekia apie 115 mlrd. eurų. Praėjusiais metais ES į Jungtines Valstijas eksportavo prekių už 554 mlrd. eurų.
„Mes tikrai norime išnagrinėti kuo daugiau sričių, kuriose abiejų šalių, eksportuotojų ir vartotojų labui galėtume sumažinti arba panaikinti muitus“, – sakė O. Gillas.
Europos Sąjunga (ES)sūrisVynas
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