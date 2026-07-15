Lankstus darbas ir auganti karjera: profesija, kurią renkasi vis daugiau tėvų

Nuo muzikos studijų iki finansų pasaulio
Apie finansų konsultanto profesiją pašnekovė sužinojo studijuodama Lietuvos muzikos akademijos antrame magistrantūros kurse. „Tada, prieš daugiau nei 20 metų, Lietuvoje tai buvo labai nauja sritis, tačiau ji mane suintrigavo. Pasinaudojau galimybe išbandyti visai kitą, nesusijusią su studijomis veiklą. Finansų konsultanto karjeros kelias mane įtraukė, tad čia ir likau. Ilgam“, – šypsosi A. Vaitiekūnienė.
Karjerą gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovėje „Allianz Lietuva“ Agnė pradėjo kaip finansų konsultantė, vėliau gavo pasiūlymą tapti grupės vadove. Taip pat teko darbuotis ir kaip instruktorei, vesti įvairius mokymus. Šiuo metu A. Vaitiekūnienė yra Kaune įsikūrusio skyriaus pardavimo grupių vadovė.
Kaip ir visi nauji finansų konsultantai, taip ir A. Vaitiekūnienė į darbus kibo prieš tai išklausiusi naujokams skirtus mokymus. Pašnekovė sako, kad jie itin palengvino naujo darbo pradžią.
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„Man labai pasisekė, nes patekau į kolektyvą, kuriame dirbo ypatingos asmenybės – inteligentiški, išsilavinę ir empatiški žmonės. Buvo įdomu dirbti, turėjau iš ko mokytis. Nebuvo vienodų dienų, nes kasdien tekdavo susitikti su vis kitais žmonėmis. Kiekvienas klientas yra skirtingas, todėl su kiekvienu reikėjo rasti bendrą kalbą, įsigilinti į jo situaciją ir pasiūlyti tinkamiausią sprendimą – būtent tai ir daro šį darbą tokį įdomų“, – prisimena ji.
Profesija, kuri prisitaiko prie šeimos ritmo
A.Vaitiekūnienė sako, kad vienas iš jos prioritetų naujame karjeros kelyje buvo galimybė laisvai planuotis savo darbo dieną ir krūvį.
Dirbdama „Allianz Lietuva“, pašnekovė susilaukė dviejų vaikų ir jau beveik juos užaugino. Po kelerių metų šioje įmonėje Agnė suprato norinti gilinti žinias apie finansų valdymą ir įsitikino, kad ši sritis – būtent jai, todėl sėkmingai įstojo ir baigė finansų magistrantūros studijas, pasirinkusi bankininkystės kryptį.
Ji džiaugiasi, kad įmonėje suteiktos galimybės suderinti ir profesinį tobulėjimą, ir asmeninį gyvenimą: „Manau, kad finansų konsultanto profesija „Allianz Lietuva“ tiesiog idealiai tinkama jaunoms mamoms ar jauniems tėčiams. Pati puikiai žinau, ką reiškia auginti mažus vaikus, kai šie dažnai serga, kai tenka juos slaugyti namuose. Ir geriausia, kad ši profesija leidžia suderinti abu dalykus“.
Ji pasakoja, kad augindama vaikus buvo nusibrėžusi tam tikras ribas: „Pavyzdžiui, nusprendžiau, kad dirbu tik darbo metu, vakarais – ne. Tai ir darydavau. Ir dabar taip pat elgiuosi, todėl nepritrūkstu laiko nei laisvalaikiui, nei šeimai. Kaip susiplanuoji, taip turi. Viską lemia požiūris.“ Šiandien, jau vadovaudama nemažam kolektyvui, A. Vaitiekūnienė mąsto taip pat.
„Nemanau, kad geras vadovas ar geras konsultantas yra tas, kuris dirba, tarkim, šešiolika valandų per parą. Manau, kad geras darbuotojas tas, kuris dirbdamas penkias valandas per dieną gali nuveikti tiek, kiek kitas, skirdamas darbui šešiolika. Tikras profesionalas geba tinkamai planuoti ir organizuoti darbus, o ne jiems atiduoti visą savo gyvenimo laiką“, – pašnekovė.
Svarbiausia – ne diplomas, o žmogaus savybės
Norint tapti finansų konsultantu, nebūtinas finansinis išsilavinimas. Čia darbuojasi ir inžinieriai, ir istorikai, ir ekonomistai, tačiau labai svarbios yra asmeninės savybės. „Finansų konsultanto profesijai svarbiausios savybės – disciplina, kantrybė ir didelis noras tobulėti. Visos kitos kompetencijos – išugdomos. Geras konsultantas nebūtinai turi būti ekspertas skaičiuose, kur kas svarbiau būti patikimu ir empatišku partneriu klientui“, – įsitikinusi A. Vaitiekūnienė.
„Ypač svarbus gebėjimas bendrauti su įvairiais žmonėmis. Finansų konsultantas turi būti aktyvus, nebijoti imtis iniciatyvos, kantriai ir nuosekliai mokytis, atidžiai stebėti, kaip dirba kiti, ir perimti tai, kas geriausia. Jei žmogus linkęs veikti tik gavęs nurodymus ir geba atlikti tik konkrečiai pavestas užduotis, tuomet šis darbas – ne jam“, – aiškina A. Vaitiekūnienė.
Ji sako, kad įmonės naujokai gauna visokeriopą pagalbą: „Visi stengiamės, padedame, kad žmogui būtų kuo paprasčiau ir lengviau perprasti darbo pobūdį. Patys esame tą kelią nuėję, todėl suprantame ir kitus. Būna, kad drauge einame ir į susitikimus su klientais tol, kol naujokas įgyja pakankamą žinių bagažą.“
Pagrindinės konsultanto užduotys – klientų poreikių analizė, sutarčių administravimas ir nuolatinio asmeninio ryšio su klientais palaikymas. Pasak Agnės, „Allianz Lietuva“ išskirtinumas – ypatingas dėmesys kiekvienam klientui: siekiama ne tik pasiūlyti finansinius sprendimus, bet ir įsigilinti į individualią situaciją, suprasti žmogaus tikslus, lūkesčius bei gyvenimo aplinkybes. Kiekvienam klientui skiriamas laikas, ieškoma tinkamiausių sprendimų, todėl kuriamas ilgalaikis, pasitikėjimu grįstas santykis.
„Kiekvienas klientas turi savo konsultantą, kuriam bet kada gali skambinti, tartis. Juk klientams nuolatos kyla daug ir įvairių klausimų. Būna, kad jie pamiršta informaciją, kartais keičiasi aplinkybės. Manome, kad asmeninis finansų konsultantas užtikrina žymiai geresnį aptarnavimą ir suteikia saugumo klientui“, – sako A. Vaitiekūnienė.
Partnerystės principas, kuriantis stiprią komandą
A. Vaitiekūnienė pasakoja, kad „Allianz Lietuva“ įmonėje dirbama vadovaujantis partnerystės principais: „Tai reiškia, kad nėra svarbesnių ar svarbiausių komandos narių – visi kolegos yra svarbūs. Visi siekiame tų pačių tikslų, o kiekvienas turi palaikančią ir draugišką komandą. Žmonės supranta, kad kiek pastangų patys įdės, tokį rezultatą ir pasieks. Tai priklauso nuo jų pačių, o ne nuo kolegų ar darbe praleisto laiko.“
Pasak jos, labai svarbi grupės vadovo užduotis – palaikyti gerą emocinį klimatą ir komandinę dvasią, sveiką darbinę atmosferą. Žinoma, ir padėti spręsti darbinius klausimus ar problemas. „Vadovas turi gebėti atpažinti ir valdyti savo emocijas, kad galėtų tinkamai vadovauti ir kitiems. Taip pat labai svarbu paties vadovo disciplina, nes jei negebame disciplinuoti savęs, tai nesugebėsime būti atitinkamu pavyzdžiu kolegoms, kad jie matytų, koks elgesys, kokia kultūra yra pageidaujama. Pats turi būti toks, kokiais nori, kad būtų tavo žmonės“, – įsitikinusi pašnekovė.