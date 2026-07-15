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Nė nesudvejoję tokį mokestį vadina legaliu apgaudinėjimu ir prilygina absurdui: „Kas čia per nesąmonė?“
2026 m. liepos 15 d. 19:18
Lrytas Premium nariams
Vasara jau įpusėjo, būsto nuomos rinka kaista nuo skelbimų. Tik pastaruosiuose akis neretai bado vienas svarbus sakinys, kuriame minimas vienkartinis tarpininkavimo mokestis.
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