Trečiadienio popietę tūkstančiai Vilniaus gyventojų liko be elektros

Vilniečių teigimu, elektros tiekimas sutrikęs Vanaginėje, Santariškėse, Gulbinuose. Informacija apie dingusią elektrą žmonės dalijasi ir socialiniuose tinkluose. Jie aiškinasi, kokia galėtų būti gedimo priežastis bei kada tiekimas bus atnaujintas.
ESO sutrikimų žemėlapio duomenimis, apie 17 val. buvo užregistruoti 34 elektros tiekimo sutrikimai, apie juos pranešė 52 klientas. Dėl gedimų be elektros buvo likę 2 775 klientai. Dar 404 klientams elektros tiekimas laikinai nutrauktas dėl planinių darbų.
17.30 val. be elektros likę jau 5396 gyventojai. Skaičius ir toliau auga.
Kol kas nėra aišku, ar visi registruoti sutrikimai susiję su gyventojų minimomis Vilniaus vietovėmis ir kas sukėlė elektros tiekimo sutrikimus.
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Naujienų portalas Lrytas kreipėsi į bendrovę ESO prašydamas pakomentuoti situaciją, nurodyti gedimo priežastį, kiek klientų paveikė sutrikimas Vilniuje ir kada planuojama visiškai atkurti elektros tiekimą.
Gavę ESO komentarą, straipsnį papildysime.
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