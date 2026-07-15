VerslasRinkos pulsas

Trečiadienio popietę tūkstančiai Vilniaus gyventojų liko be elektros

2026 m. liepos 15 d. 16:51
Lrytas.lt
Trečiadienio popietę dalis Vilniaus gyventojų susidūrė su netikėtais elektros tiekimo sutrikimais. Naujienų portalui Lrytas atsiųstuose skaitytojų laiškuose rašoma, kad elektra dingo skirtingose sostinės vietose, o ESO duomenys rodo, kad dėl gedimų be elektros šiuo metu yra likę keli tūkstančiai klientų.
Daugiau nuotraukų (2)
Vilniečių teigimu, elektros tiekimas sutrikęs Vanaginėje, Santariškėse, Gulbinuose. Informacija apie dingusią elektrą žmonės dalijasi ir socialiniuose tinkluose. Jie aiškinasi, kokia galėtų būti gedimo priežastis bei kada tiekimas bus atnaujintas.
ESO sutrikimų žemėlapio duomenimis, apie 17 val. buvo užregistruoti 34 elektros tiekimo sutrikimai, apie juos pranešė 52 klientas. Dėl gedimų be elektros buvo likę 2 775 klientai. Dar 404 klientams elektros tiekimas laikinai nutrauktas dėl planinių darbų.
17.30 val. be elektros likę jau 5396 gyventojai. Skaičius ir toliau auga.
Kol kas nėra aišku, ar visi registruoti sutrikimai susiję su gyventojų minimomis Vilniaus vietovėmis ir kas sukėlė elektros tiekimo sutrikimus.
Susiję straipsniai
Didmeninė elektros kaina Lietuvoje birželį kilo 14 proc.

Didmeninė elektros kaina Lietuvoje birželį kilo 14 proc.

Klaipėdos uosto vadovas: „Jei atsirastų galimybė plėstis į Ukrainą, ja tikrai pasinaudotume“

Klaipėdos uosto vadovas: „Jei atsirastų galimybė plėstis į Ukrainą, ja tikrai pasinaudotume“ (1)

Įspėja elektros vartotojus: tai būtina atlikti iki birželio pabaigos

Įspėja elektros vartotojus: tai būtina atlikti iki birželio pabaigos (6)

Naujienų portalas Lrytas kreipėsi į bendrovę ESO prašydamas pakomentuoti situaciją, nurodyti gedimo priežastį, kiek klientų paveikė sutrikimas Vilniuje ir kada planuojama visiškai atkurti elektros tiekimą.
Gavę ESO komentarą, straipsnį papildysime. 
ElektraESOsutrikimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.