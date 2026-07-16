Bankrutuoja žinomą restoraną valdžiusi įmonė: prispaudė skolos

Praėjusią savaitę įsiteisėjo Klaipėdos apygardos teismo nutartis dėl nemokumo bylos iškėlimo uostamiestyje registruotai mažajai bendrijai „Du gurmanai“.
„Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog atsakovas (mažoji bendrija – aut. past.) yra nemokus, jis laiku negali vykdyti turtinių prievolių bei nėra pagrindo išvadai padaryti, jog atsakovas yra gyvybinga – duomenų apie vykdomą ūkinę komercinę veiklą, leidžiančią įvykdyti prievoles ateityje, nenustatyta“, – birželio 30-ąją konstatavo teismas.
Į jį su prašymu kelti bankroto bylą kreipėsi „Sodros“ Klaipėdos skyrius, kuriam balandį „Du gurmanai“ buvo skolinga per 10 tūkst. įmokų. Įstaiga verslą kovą buvo įspėjusi, kad gali kreiptis į teismą tuo atveju, jeigu skola nebus padengta.
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Mažoji bendrija teismui paaiškinimo nepateikė.
S. Šimkaus gatvėje veikusį restoraną „Gurmanai“ valdžiusi mažoji bendrija „Du gurmanai“ Klaipėdoje įsteigta 2020 metų spalį, savininkai visuomenei pranešė, kad šioje vietoje galima paragauti įvairių pasaulio virtuvių patiekalų, paruoštų klaipėdiečio šefo Dainiaus Špakausko.
Mažoji bendrija „Du gurmanai“ pernai gavo 307,7 tūkst. eurų pajamų ir patyrė beveik 58 tūkst. eurų nuostolį, 2024-aisiais ji dar dirbo pelningai – uždirbo 12 tūkst. eurų, o apyvarta viršijo 350 tūkst. eurų.