Butas butui nelygu: kokios nekilnojamojo turto kainos ir tendencijos vyrauja Vilniuje?

Vidutinė kaina Vilniuje ir kituose miestuose
„Domoplius“ skelbimų duomenimis, 2026 m. sausį-gegužę vidutinė prašoma butų kaina Vilniuje buvo apie 3 900 EUR už kvadratinį metrą. Tai prašomos, o ne galutinės sandorio kainos, todėl jos šiek tiek aukštesnės nei sandorių indeksai.
„Ober-Haus“ butų kainų indeksas tuo pačiu metu rodė apie 3 000 EUR/kv. m, nes parduodama dažnai pigiau, nei iš pradžių prašoma.
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Vertingi abu skaičiai: indeksas tiksliau parodo, už kiek NT objektai iš tikrųjų parduodami sandoriuose, o skelbimų kaina atskleidžia, ko pardavėjai prašo šiandien ir kiek vidutiniškai galima nusiderėti iki galutinės sutarties pasirašymo.
Vilnius lieka brangiausias miestas, bet pagal augimo greitį jį jau aplenkė tiek Kaunas, tiek ir regionų centrai. Lietuvos banko sandorių indeksas rodo apie 13,6 proc. metinį kainos augimą sostinėje, o Kaune – net 26 proc. Pirmą kartą nuo 2021 m. sostinė auga lėčiau už šalies vidurkį. Priežastis nesudėtinga: pasiekus tokį kainų lygį, dalis pirkėjų pasuka į priemiesčius, mažesnius miestelius ar miestus, kur už tuos pačius pinigus gauna erdvesnį būstą.
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„Domoplius“ duomenys rodo prašomas skelbimų kainas, ne galutines notarinių sandorių sumas, todėl jos atspindi pardavėjų lūkesčius ir aktyvią pasiūlą.
Lietuvos banko, „Ober-Haus“ ir Registrų centro skaičiai geriau parodo jau įvykusius sandorius. Šaltinius verta skaityti kartu: skelbimai rodo, ką šiandien mato pirkėjas, o sandoriai parodo, kaip realiai reaguoja rinka.
Kainos pagal kambarių skaičių
Lokacija pirkėjui paprastai svarbiausia, o kambarių skaičius yra vienas iš esminių paieškos filtrų. Tipinės viso buto kainos Vilniuje 2026 m. pagal kambarių grupę atrodo taip: keturių kambarių buto kainos mediana siekia 392 tūkst. EUR, trijų – 269 tūkst. EUR, dviejų – 185 tūkst. EUR, vieno – 109 tūkst. EUR.
Atitinkamai kainos už kvadratinį metrą mediana sudaro 3900, 4050, 4080 ir 3360 EUR.
Brangiausiai už kvadratinį metrą prašoma ne pardavinėjant didžiausius, bet 2–3 kambarių butus. Vieno kambario butai šiek tiek pigesni, nes didesnė dalis jų yra senos statybos daugiabučiuose. Apskritai prieinamiausi yra būtent vieno kambario butai, kurių mediana siekia 109 tūkst. EUR, o keturių ir daugiau kambarių butų mediana jau perkopia 390 tūkst. EUR.
Kainos pagal rajoną
Vilniuje rajonas kainą pakeičia labiau, nei daug kas tikisi. Brangiausi butai susitelkę centre ir prestižiniuose rajonuose – Užupyje, Senamiestyje, Valakampiuose, Žvėryne.
Miegamuosiuose rajonuose kvadratas kainuoja maždaug 3 000–3 500 EUR, o prieinamiausia lieka Naujoji Vilnia, kur mediana siekia apie 2 410 EUR/kv m. Pirmąjį būstą perkantys pirkėjai dažniausiai ir renkasi miegamuosius rajonus bei periferiją.
Pirmojo būsto pirkėjai dažnai pradeda nuo Naujamiesčio, Šnipiškių ar Antakalnio, bet perskaičiavę biudžetą neretai persikelia į Žirmūnus, Pašilaičius, Karoliniškes ar Pilaitę. Tai nėra prastesnis pasirinkimas, dažnai tai tiesiog racionalesnis kainos, ploto ir kasdienės logistikos santykis.
„Žmonės dažnai klausia, kokia kaina Vilniuje. Bet vidurkio iš tikrųjų nėra. Trijų kambarių butas Užupyje gali kainuoti kelis kartus daugiau nei toks pat Naujojoje Vilnioje. Pirmas klausimas turi būti ne kiek kainuoja butas Vilniuje, o kuriame rajone ir kokiame name jūs norite gyventi“, – sako Jonas Šnioka, „Domoplius“ pardavimų vadovas.
Nauja ar sena statyba: kaip skiriasi kaina
Kainos labai priklauso ir nuo namo amžiaus bei būklės. „Domoplius“ duomenimis, 2026 m. Vilniuje už naujos statybos butus (pastatytus nuo 2015 m.) prašoma po maždaug 4 610 EUR/kv. m, o už senos – vidutiniškai 3 630 EUR/kv. m. Skirtumas siekia apie 27 proc.
Verta nepamiršti vieno dalyko. Naujos statybos butas skelbime dažnai parduodamas su daline apdaila, tad prie kainos reikės pridėti įsirengimą. Gerai renovuotas senos statybos butas toje pačioje vietoje kainuoja panašiai, tik jo pradinė kaina mažesnė. Lyginti verta galutinę sumą su apdaila, o ne vien skaičius iš skelbimo.
Panašiai veikia ir statybos tipas. Naujos statybos butas už 200 tūkst. EUR gali atrodyti vos brangesnis nei senesnis už 185 tūkst. EUR. Bet jei naujame dar reikia apdailos, virtuvės, spintų ir stovėjimo aikštelės, galutinė suma neretai būna kur kas didesnė.
„Domoplius“ ekspertas pastebėjo, jog pirkėjai paieškas dažnai pradeda nuo naujos statybos būstų, bet po apdailos, stovėjimo vietos ir sandėliuko kainų perskaičiavimo grįžta prie geros būklės senesnės statybos butų. Ypač tais atvejais, kai nori greitai įsikelti, išvengti remonto ar tarpinės nuomos išlaidų.
Kodėl kainos toliau kyla
2023 m. dalis pirkėjų tiesiog sustojo: palūkanos laikėsi aukštai, mėnesinė įmoka tapo neproporcingai didelė palyginti su pajamomis, o pardavėjai kainų nuleisti nenorėjo. 2025–2026 m. pirkėjai grįžo, o būsto kreditų portfelis 2025 m. augo sparčiausiu tempu nuo 2022 m.
„Domoplius“ skelbimuose tai matyti pagal didesnį aktyvumą populiariuose rajonuose: geros būklės 2–3 kambarių butai miegamuosiuose rajonuose ilgai neužsibūna, jei kaina nėra akivaizdžiai per didelė. Kai norinčiųjų daugiau nei parduodamų butų, kainos kyla net tada, kai patys butai nepasikeitė.
Antra svari priežastis yra finansavimo pokytis. Nuo 2026 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos bankas pirmą būstą perkantiems mažina pradinį įnašą nuo 15 iki 10 proc. (jei per pastaruosius penkerius metus žmogus neturėjo nuosavo gyvenamojo NT). Dalis pirkėjų sąmoningai laukia šio termino, tad antrąjį pusmetį tikėtinas papildomas aktyvumo šuolis.
Pasiūlą riboja išaugusi statybos savikaina ir laisvų sklypų stoka arčiau centro, todėl vystytojai neturi galimybių mažinti naujų projektų kainas. Greičiau atvirkščiai: už tą pačią kainą jie vis dažniau siūlo mažesnio ploto butus, nes kylant kainoms didesnių butų įperkamumas mažėja.
Prisideda ir psichologija. Nekilnojamąjį turtą sunku vadinti saugia investicija, ypač kai dėl karo Ukrainoje ir saugumo nerimo dalis pirkėjų atsiima avansus ar dvejoja. Vis dėlto daugeliui pirkėjų būstas išlieka apčiuopiama ilgalaikio turto forma. Tai nėra garantuota grąža, nes kainos gali svyruoti, o sprendimą veikia palūkanos, pajamos ir geopolitinė situacija. Bet daliai žmonių nuosavas būstas atrodo aiškesnis pasirinkimas nei laikyti santaupas sąskaitoje ir stebėti, kaip jas mažina infliacija.
„Pernai matėme, kaip pirkėjai grįžo masiškai. Daugelis laukė kelerius metus, kol palūkanos nukris, o kai tik pajuto, kad sąlygos gerėja, puolė pirkti vienu metu. Toks suaktyvėjimas ir kelia kainas. Ne todėl, kad butai staiga pabrango, o todėl, kad jų norinčių yra daugiau nei parduodamų,“ – sako J. Šnioka, „Domoplius“ pardavimų vadovas
Kainos kyla, bet pirkėjų galimybės nespėja iš paskos
Kylančios kainos lemia, kad būstą vis sunkiau įpirkti. „Swedbank“ skaičiavimu, 2026 m. pradžioje vidutines pajamas gaunantys vilniečiai galėjo nusipirkti apie 61 kv. m butą, o per ketvirtį šis plotas susitraukė beveik 4 proc. Atlyginimai augo, bet kainos kilo greičiau, tad už tą pačią mėnesinę įmoką šiandien gaunamas mažesnis butas nei prieš metus.
Sandorių vis dar daug, bet jų tempas lėtėja. Registrų centro duomenimis, 2026 m. pradžioje per mėnesį šalyje vidutiniškai parduota apie 2 860 butų – vos keliais procentais daugiau nei prieš metus. Tokia padėtis būdinga brandžiai rinkai: kainos dar kyla, pirkėjai darosi atidesni, o pardavėjai vis dažniau sutinka derėtis.
Kiek pinigų realiai reikia turėti?
Dažniausia klaida paprasta: pirkėjas mato 180 tūkst. EUR skelbime ir mintyse jau skaičiuoja 18 tūkst. EUR pradinį įnašą. Bet buto pirkimas tuo nesibaigia. Įsikraustant prisideda daugybė papildomų mokėjimų, kurie sudaro 5–15 proc. visų išlaidų.
Konkretus pavyzdys: dviejų kambarių butas Pašilaičiuose už medianinę 180 tūkst. EUR kainą, perkamas su 10 proc. pradiniu įnašu. Tačiau nuosavų lėšų reikia ne 18 tūkst., bet apie 27–40 tūkst. EUR, jei norisi iškart įsikraustyti su baldais. Naujos statybos butui su daline apdaila ši suma dar didesnė, nes apdaila kainuoja 15–40 tūkst. EUR.
Įsivaizduokime du panašius pasiūlymus: 180 tūkst. EUR butas Pašilaičiuose ir 190 tūkst. EUR butas Žirmūnuose. Iš pirmo žvilgsnio Pašilaičiuose jis pigesnis. Bet jei ten parkavimo vieta kainuoja dar 15 tūkst. EUR, o Žirmūnuose ji jau įskaičiuota, realus skirtumas beveik išnyksta.
„Domoplius“ pastebi, jog pirkėjai dažniausiai teisingai paskaičiuoja pradinį įnašą, bet per mažai įvertina kitas išlaidas: notaro, vertinimo, draudimo, baldų, persikraustymo ir pirmųjų remonto darbų sumą.
Kelios praktinės taisyklės padeda išvengti nemalonių staigmenų.
1. Pasitikrinkite finansavimą dar prieš pradėdami ieškoti. Preliminarus banko įvertinimas nieko nekainuoja, bet iškart parodo realų biudžetą.
2. Palyginkite konkretų namą ir jo būklę, o ne rajono vidurkį. Toje pačioje vietoje naujos ir senos statybos būsto kaina gali skirtis 30 proc.
3. Prieš avansą patikrinkite Registrų centro išrašą – ar nėra hipotekos, areštų, servitutų, ar sutvarkytos bendraturčių teisės.
4. Pasiteiraukite, kas įeina į kainą. Parkavimo vieta ir sandėliukas neretai parduodami atskirai.
5. Skaičiuokite ne tik pirkimą, bet ir išlaikymą: šildymą, mokesčius, kaupiamąjį fondą. Senos nerenovuotos statybos sąskaitos kartais kelis kartus didesnės nei naujo namo.
„Pirkėjai vis klausia, ar verta laukti, kol kainos kris. Per dešimt metų tarp tų, kurie laukė, beveik nepamačiau laimėjusių. Jei butas reikalingas gyventi ir finansai leidžia, geriausias laikas pirkti būstą dažniausiai būna tuomet, kai esate pasiruošę finansiškai ir morališkai, o ne kai rinka pasieks kažkokią įsivaizduojamą išsvajotą kainos dugno ribą“, – teigia J. Šnioka, „Domoplius“ pardavimų vadovas.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia vidutinė buto kaina Vilniuje 2026 m.?
„Domoplius“ skelbimuose medianinė prašoma kaina yra apie 3 900 EUR už kvadratinį metrą, arba apie 210 tūkst. EUR už tipinį butą. Sandorių indeksai, pavyzdžiui „Ober-Haus“, rodo kiek mažesnę kainą, apie 3 000 EUR/kv m, nes parduodama dažnai pigiau, nei iš pradžių prašoma.
Kuriame rajone butai pigiausi ir brangiausi?
Brangiausias rajonas yra Užupis, kuriame mediana siekia apie 6 360 EUR/kv. m, toliau rikiuojasi Senamiestis ir Valakampiai. Prieinamiausia Naujoji Vilnia su maždaug 2 410 EUR/kv. m, taip pat Viršuliškės, Karoliniškės ir kiti miegamieji rajonai, kur kvadratas kainuoja apie 3 000–3 500 EUR.
Ar NT kainos Vilniuje kris 2026 m.?
Pagal šiuo metu matomus duomenis reikšmingo kainų kritimo scenarijus neatrodo bazinis, tačiau kainų kryptis priklausys nuo palūkanų, atlyginimų augimo, pasiūlos ir pirkėjų aktyvumo. Labiau tikėtinas lėtesnis augimas arba stabilizacija nei staigus kritimas.
Verta pirkti dabar ar palaukti rugpjūčio?
Jei perkate sau gyventi, pradėkite ne nuo klausimo, ar rinka nukris, o nuo savo situacijos: ar turite pradinį įnašą, ar bankas patvirtina finansavimą, ar planuojate gyventi bent kelerius metus. Jei taip, gaudyti idealų kainų dugną dažniausiai mažiau prasminga nei rasti tinkamą būstą už saugią mėnesinę įmoką. Jei pradinį įnašą dar kaupiate ir perkate pirmąjį būstą, vienintelis konkretus argumentas palaukti yra rugpjūtis, nuo kurio pradinis įnašas mažėja iki 10 proc.
domoplius.ltBūsto rinkaVilnius
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