JAV įveda 25 proc. muitą įvairiam importui iš Brazilijos

Atitinkamas sprendimas priimtas po tyrimo, atskleidusio daugybę nesąžiningos prekybos praktikų. Tai apima prekybos lengvatas Indijai ir Meksikai, kurios nėra naudingos JAV, aiškino pareigūnas. Be to, JAV kritikuoja tariamas kliūtis jų technologijų koncernams ir finansinių paslaugų teikėjams, kurie Brazilijoje susiduria su nesąžiningais ribojimais.
Jei Brazilijos vyriausybė atsisakys nesąžiningų praktikų, muitai vėl bus atšaukti, pareiškė vyriausybės pareigūnas.
Nuo tada, kai vasario mėnesį JAV Aukščiausiasis Teismas panaikino daugelį prezidento Donaldo Trumpo nustatytų muitų, vyriausybė vis dažniau remiasi 1974 m. prekybos įstatymo nuostata – taip pat ir Brazilijos atveju. Šis įstatymas leidžia taikyti muitus, jeigu nustatoma nesąžininga prekybos praktika.
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Panašūs tyrimai vyksta ir prieš virtinę Europos šalių.
Pareigūnas įspėjo Brazilijos vyriausybę nesiimti atsakomųjų priemonių.
„Jei matysime atsakomąsias priemones, atvirai sakant, būsime priversti koreguoti savo veiksmus“, – teigė jis.