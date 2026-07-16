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Laimėjo vasarišką prizą: „Pildyk“ klientė Vanesa namo parvyko naujutėle „Vespa“

2026 m. liepos 16 d. 16:00
Baigėsi vasaros pradžioje vykusi „Pildyk“ akcija, kurios dalyviai galėjo laimėti stilingą „Vespa Primavera 50 Color Vibe“ motorolerį. Populiariausios ir pigiausios išankstinio mokėjimo paslaugos rengto konkurso pagrindinis prizas atiteko nuolatinei „Pildyk“ klientei Vanesai Bobušytei, kuri džiugia žinia iš pradžių negalėjo patikėti, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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„Iš pradžių pagalvojau, kad tai galbūt apgaulė, tačiau pasitikrinusi informaciją supratau, kad laimėjimas tikras. Labai apsidžiaugiau ir dar kurį laiką negalėjau tuo patikėti“, – pasakoja V. Bobušytė.
„Pildyk“ naudojasi jau ketverius metus
V. Bobušytė „Pildyk“ kliente yra jau ketverius metus. Pasak jos, kortelę kadaise nupirko vyras, o pasilikti paskatino patikęs telefono numeris, ryšio kokybė ir patogus naudojimasis paslaugomis.
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„Labiausiai vertinu ryšio kokybę ir gerą kainos bei kokybės santykį. Patogu ir tai, kad sąskaitą galima greitai papildyti programėlėje. Nematau priežasties keisti tai, kas veikia kuo puikiausiai“, – sako laimėtoja.
Telefonas V. Bobušytę lydi kasdien – juo ji naudojasi socialiniams tinklams, darbo programėlėms, bendravimui ir pramogoms. Tarp dažniausiai naudojamų programėlių ji išskiria „Instagram“, „Facebook“ ir darbui reikalingą „Treatwell“.
Prireikus ji naudojasi ir papildomomis „Pildyk“ paslaugomis. Viena jų – SOS planas, leidžiantis trumpam naudotis ryšiu net ir tada, kai nėra galimybės iš karto papildyti sąskaitos.
Ryšys praverčia ir kelionėje
 „Vespa Primavera 50 Color Vibe“ motoroleris.<br> Pranešimo žiniasklaidai nuotr. Daugiau nuotraukų (2)
 „Vespa Primavera 50 Color Vibe“ motoroleris.
 Pranešimo žiniasklaidai nuotr.
Akcijos metu „Pildyk“ klientai galėjo išbandyti naujus LT/ES planus, skirtus patogiau naudotis mobiliuoju internetu, skambučiais ir SMS žinutėmis tiek Lietuvoje, tiek keliaujant po Europos Sąjungą, Europos ekonominės erdvės šalis, Ukrainą ir Moldovą.
Patogaus ryšio užsienyje privalumus pajuto ir pati akcijos laimėtoja – apie laimėjimą ji kalbėjo būdama kelionėje į Vengriją.
„Šiuo metu kaip tik keliaujame į Vengriją. Mobilųjį ryšį naudojame ir tam, kad vaikai kelionės metu galėtų per „YouTube“ žiūrėti filmukus“, – pasakoja V. Bobušytė.
Paklausta, kur planuoja pirmiausia važiuoti naująja transporto priemone, laimėtoja ilgai nedvejojo.
„Manau, kad aplink ežerėlį keletą ratų tikrai apsuksiu“, – šypsosi V. Bobušytė.
RRT 2026 m. pirmojo ketvirčio ataskaitos duomenimis, net 55 proc. išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojų naudojasi „Pildyk“, o 58 proc. apklaustųjų sako, kad „Pildyk“ yra pigiausia išankstinio mokėjimo kortelė. 
PildyklaimėjimasVespa

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