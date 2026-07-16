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Martynas Jaugelavičius traukiasi iš Lietuvos oro uostų atstovo spaudai pareigų

2026 m. liepos 16 d. 10:45
Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovas spaudai Martynas Jaugelavičius pranešė baigiantis darbą bendrovėje, kurioje iš viso praleido septynerius metus.
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Apie pasitraukimą M. Jaugelavičius paskelbė socialiniame tinkle „LinkedIn“, teigdamas, kad baigia karjeros etapą, apėmusį skaitmeninę komunikaciją, aviacijos fotografiją, skrydžių krypčių plėtrą ir ryšius su žiniasklaida.
„Ši savaitė užbaigia mano septynerių metų etapą Lietuvos oro uostuose“, – rašė M. Jaugelavičius.
Jis dėkojo bendrovės darbuotojams, partneriams, oro linijoms, oro uostams ir žiniasklaidos atstovams už bendradarbiavimą bei teigė, kad darbas LTOU leido jam įgyvendinti dalį vaikystės svajonių.
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M. Jaugelavičius nenurodė pasitraukimo priežasčių ir kol kas neatskleidė tolesnių karjeros planų.
LTOU atstovu spaudai jis buvo paskirtas 2026 m. vasario mėnesio pabaigoje.
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