Parduotas „Vilnius SPA“ nekilnojamojo turto kompleksas Druskininkuose

Parduotas kompleksas, esantis strateginėje kurorto vietoje, apima daugiau kaip 15 000 kv. m ploto nekilnojamojo turto, įsikūrusio 1,77 ha teritorijoje. Jame veikia 4+ žvaigždučių viešbutis su 190 numerių, konferencijų centras, galintis priimti apie 500 dalyvių ir turintis aštuonias konferencijų sales, laisvalaikio centras su boulingo ir biliardo erdvėmis, kavinė, žiemos sodas bei administracinės patalpos.
„Fondo gyvavimo pabaigoje pavyko suorganizuoti pardavimo procesą, kurio metu užtikrinome investuotojams gerą komplekso pardavimo kainą, viršijančią paskutinio GAV skaičiavimuose taikomą nepriklausomo vertinimo sumą, atitinkamai užtikrinant investuotojams per visą fondo gyvavimo laikotarpį siektiną grąžą.
Metinė ji sudarė dviženklį vidutinės grąžos skaičių po visų mokesčių, o investuotojams išmokėtas investicijos grąžos multiplikatorius siekė net 2,2 dydį. Pats sandoris pasižymėjo ganėtinai ilgomis derybomis bei išskirtiniu užbaigimo kompleksiškumu. Pasiekus savo tikslus, sėkmingai įgyvendinus sandorį, fondas bus likviduotas“, – sako UAB „Nter Asset Management“ partneris ir generalinis direktorius Mantas Skipitis.
Šventosios uostelis keliamas naujam gyvenimui: nusidrieks ir 660 metrų ilgio molas
Po sandorio, objekto veikla nesikeis – nekilnojamąjį turtą ir toliau nuomosis dabartinis operatorius, su kuriuo yra sudaryta ilgalaikė nuomos sutartis, užtikrinanti veiklos tęstinumą.
„Nepaisant to, kad fondo gyvavimo laikotarpiu teko susidurti su daugybe iššūkių, darančių didelę įtaką sveikatingumo ir poilsio rinkai – tokių kaip Covid-19 metu laikinas objektų veiklos nutraukimas, ženklus užsienio svečių srauto sumažėjimas dėl geopolitinių veiksnių (karų Ukrainoje bei Artimuosiuose Rytuose) ir panašiai, tačiau geranoriškas ir profesionalus fondo valdymo komandos ir operatoriaus bendradarbiavimas leido visoms šalims pasiekti gerus rezultatus. Iš šio fondo valdymo išsinešame dar daugiau patirties, kurią būtinai panaudosime savo artimiausiuose NT produktuose, kuriuos netrukus pristatysime investuotojams“, – sako M. Skipitis.
Fondo investavimo strategija buvo orientuota į veikiančius, stabilų pinigų srautą generuojančius objektus rekreaciniuose ir kurortiniuose Lietuvos regionuose bei didžiuosiuose šalies miestuose. Fondo tikslas – kurti vertę investuotojams investuojant į ilgalaikį potencialą turintį sveikatingumo, apgyvendinimo ir poilsio sektoriaus nekilnojamąjį turtą.
Tai jau antrasis UAB „Nter Asset Management“ šiais metais sėkmingai realizuotas nekilnojamojo turto fondas. Pavasarį bendrovė sėkmingai užbaigė paskutinę savo valdyto fondo investiciją, pardavusi verslo centrą K. Baršausko g. 66 Kaune valdžiusios bendrovės „NTD2“ akcijas.
Susiję straipsniai
Per visą savo veiklos laikotarpį bendrovė realizavo 4 investicinius nekilnojamojo turto fondus. Artimiausiu metu bendrovė planuoja pristatyti naujus investicinius fondus, kurie investuotojams pasiūlys dar daugiau investavimo galimybių.
SPA VilniusDruskininkaiparduota
Rodyti daugiau žymių