Pirmąjį pusmetį Turto banko aukcionuose – beveik 25 proc. išaugusios įplaukos

Per pirmąjį 2026 m. pusmetį Turto bankas paskelbė 614 nekilnojamojo turto aukcionų, iš kurių įvyko 327. Aukcionų rezultatyvumas siekė 53 proc. – tiek pat kiek ir 2025 m. pirmąjį pusmetį, kai buvo paskelbti 676 aukcionai, o įvyko 358. Aukcionuose pirmąjį šių metų pusmetį parduota turto už 14,93 mln. eurų, kai praėjusiais metais per tą patį laikotarpį – už 11,27 mln. eurų.
Pasak Turto banko Komercijos departamento direktorės Indrės Kajokienės, pastaruoju metu rinka rodo aktyvumą, o paklausos sulaukia ir didelės vertės turtas, kurio kaina viršija 1 mln. eurų.
„Nepaisant išliekančio geopolitinio neapibrėžtumo, šalies nekilnojamojo turto rinka pirmąjį metų pusmetį išliko aktyvi ir stabili. Nekilnojamojo turto rinka yra unikali tuo, kad kasmet parduodami vis skirtingi objektai, o tai ypač atsispindi Turto banko viešųjų aukcionų rezultatuose. Šiemet rinkai galėjome pasiūlyti daugiau didelės vertės objektų nei praėjusiais metais, o antroje metų pusėje jų kiekis turėtų dar išaugti. Tokių objektų pardavimas leidžia užsitikrinti reikšmingą įplaukų sumą, kuri labai svarbi modernizuojant valstybės nekilnojamąjį turtą“, – sako I. Kajokienė.
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Turto banko aukcionų rezultatai atspindi ir bendras šalies nekilnojamojo turto rinkos tendencijas. Registrų centro duomenimis, pirmąjį 2026 m. pusmetį Lietuvoje įregistruota 67,7 tūkst. nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sandorių – 7,7 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Augimas fiksuotas daugelyje pagrindinių segmentų: butų sandorių skaičius padidėjo 2,6 proc., individualių namų – 7,2 proc., o žemės sklypų – 6,7 proc.
Konkurencija aukcionuose kelia kainas
Kaip ir ankstesniais metais, aktyvi konkurencija šiemet aukcionuose leido pardavimo kainoms viršyti pradines. Pirmąjį šių metų pusmetį galutinė pardavimo kaina vidutiniškai buvo apie 21 proc. didesnė nei pradinė. Palyginimui, tuo pačiu laikotarpiu pernai kainos vidutiniškai augo 23 proc.
Pasak I. Kajokienės, galutinė objekto kaina pirmiausia priklauso nuo dalyvių aktyvumo, objekto lokacijos ir būklės. Didesnio susidomėjimo sulaukia patraukliose vietose esantis gyvenamosios paskirties turtas, objektai, tinkami investicijoms, ar nekilnojamasis turtas regionuose, kuriuose aktyvi darbo rinka.
Didžiausio susidomėjimo šių metų pirmąjį pusmetį sulaukė butas Marijampolėje, Draugystės gatvėje. Dėl šio objekto aukcione varžėsi net 68 dalyviai, o tai tapo didžiausiu konkurencijos pavyzdžiu tarp visų per pirmuosius šešis metų mėnesius organizuotų Turto banko aukcionų.
I. Kajokienė sako, tokie atvejai patvirtina, kad viešieji elektroniniai aukcionai užtikrina skaidrų turto pardavimą, o galutinę objekto vertę lemia reali rinkos paklausa.
Pajamos, gautos pardavus valstybės funkcijoms nebereikalingą nekilnojamąjį turtą, nukreipiamos į valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimą – šiuolaikiškų darbo erdvių kūrimą viešojo sektoriaus darbuotojams ir efektyvesnį valstybės turto valdymą.
Šiais metais Turto bankas rinkai suplanavęs pasiūlyti iš viso beveik 650 paskirties objektų įvairiose šalies lokacijose – nuo didmiesčių ir investicijai tinkamų objektų regionuose. Įvertinus planuojamą parduoti turtą ir aukcionų sąrašą papildžius naujais objektais, tikimasi, kad šių metų įplaukos bus maždaug trečdaliu didesnės nei metų pradžioje planuoti 27 mln. eurų.