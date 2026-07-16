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Tiksliai suskaičiavo, kuriame prekybos tinkle prekių krepšelis buvo brangiausias, o kur – pigiausias

2026 m. liepos 16 d. 14:44
Liepos pradžioje pigiausias dažno vartojimo prekių krepšelis fiksuotas prekybos tinklo „Lidl“ parduotuvėse, o brangiausias – „Iki“, rodo slapto pirkėjo ir rinkos tyrimų bendrovės „SeeNext“ tyrimas.
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Tyrimo duomenimis, liepos 9-ąją pigiausių prekių krepšelio bendra kaina „Lidl“ siekė 32,74 euro, „Rimi“ – 34,94 euro, „Maximoje“ – 35,93 euro, „Norfoje“ – 36,61 euro, o „Iki“ – 37,90 euro.
Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad pieno produktai pigiausiai kainavo „Rimi“ prekybos tinkle – 6,31 euro, o brangiausiai „Iki“ – 7,45 euro. Tuo metu mažiausia mėsos produktų kaina buvo užfiksuota „Lidl“ – 13,28 euro, o didžiausia šių produktų kaina labiausiai išsiskyrė prekių krepšelis „Iki“, kur jis siekė 16,35 euro.
Grūdinės kilmės produktai liepos pradžioje pigiausiai kainavo prekybos tinkluose „Lidl“ bei „Norfa“ – po 3,82 euro, o brangiausiai – „Rimi“, kur užfiksuota šios produktų grupės kaina siekė 3,89 euro.
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Pirkėjams palankiausia vaisių ir daržovių kaina užfiksuota „Rimi“ – 3,77 euro, o didžiausia šių produktų kaina buvo „Iki“ parduotuvėse – 4,41 euro.
Taip pat gėrimai pigiausiai kainavo „Maximoje“ – 0,84 euro, o brangiausiai už juos teko sumokėti „Iki“– 0,98 euro.
Likusių krepšelio produktų – juodojo šokolado, baltojo cukraus, saulėgrąžų aliejaus ir ne narvuose laikomų vištų kiaušinių – mažiausia kaina užfiksuota „Lidl“ prekybos tinkle – 4,58 euro, o brangiausiai šie produktai kainavo „Norfoje“ – 5,84 euro.
Tyrimas atliktas šių metų liepos 9 dieną. Jo metu „SeeNext“ slapti pirkėjai lankėsi Vilniaus ir Kauno penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse – „Iki“, „Lidl“, „Maxima XX“, „Norfa XL“ bei „Rimi Hyper“.
Apsipirkimui buvo pasirinktas 27 pigiausių dažno vartojimo prekių krepšelis, kurį sudarė iš skirtingų maisto kategorijų atrinktos prekės: pieno, mėsos, grūdinės kilmės, bakalėjos produktai, vaisiai, daržovės ir gėrimai.
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