To nebuvo nuo pasaulinės finansų krizės: Rusijos energetikos milžinės akcijos pasiekė istorinį dugną

„Gazprom“ akcijos apie vidurdienį Maskvos laiku smuko daugiau nei 5 proc. iki 83,98 rublių (0,94 euro) už akciją. Ankstesnis bendrovės akcijų kainos antirekordas buvo 84 rubliai už akciją. Jis buvo fiksuotas per 2008 m. pasaulinę finansų krizę.
Leidinys „The Bell“ apskaičiavo, kad bendra „Gazprom“ rinkos vertė šiuo metu siekia šiek tiek daugiau nei 2 trilijonus rublių (apie 22,3 mlrd. eurų).
Naujienų agentūros „Interfax“ cituojami analitikai teigė, kad „Gazprom“ akcijos nukrito tiek dėl bendros situacijos rinkoje, tiek dėl praėjusio mėnesio pabaigoje paskelbto pranešimo, jog bendrovė ketvirtus metus iš eilės nemokės dividendų.
Ukrainai paralyžiavus naftos perdirbimo gamyklų darbą – Rusija prašo pagalbos: kreipėsi į Indiją
Kadaise didžiausia gamtinių dujų tiekėja į itin pelningą Europos rinką buvusi „Gazprom“ nuo 2022 m. Rusijos plataus invazijos į Ukrainą priversta diversifikuoti savo eksporto maršrutus, nukreipdamas juos toliau nuo senojo žemyno.
Tačiau, kaip rašė ELTA, ne visi projektai juda taip sparčiai, kaip tikėtasi.
Vienas pavyzdžių – kelių milijardų dolerių vertės dujotiekis „Power of Siberia 2“, dėl kurio statybų pradžios Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui nepavyko susitarti su Kinijos vadovu Xi Jinpingu per vizitą Pekine gegužės mėnesį. Šiuo dujotiekiu per metus būtų transportuojama 50 mlrd. kubinių metrų dujų, o tiekimas – ir tai ypač svarbu Rusijai – vyktų iš telkinių, kurie anksčiau aprūpindavo Europą.
Pradėti statyti dujotiekį Maskva siekia jau kelerius metus, tačiau Pekinas didelio entuziazmo šiam projektui nerodo.
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