„Maximoje“ – iki 25 proc. dar mažesnės įprastos šviežios sveriamos kiaulienos kainos

„Siekiame, kad pirkėjai galėtų įsigyti kokybišką šviežią lietuvišką mėsą už dar geresnę kainą. Nuosekliai ieškome sprendimų, leidžiančių mažinti sąnaudas ir užtikrinti, kad ši nauda tiesiogiai atsispindėtų galutinėje kainoje pirkėjams“, – sako „Maximos“ Pirkimų departamento direktorius Marius Tilmantas.
Dar labiau sumažinti dalies šviežios sveriamos kiaulienos įprastas kainas padėjo tinkle centralizuoti mėsos paruošimo procesai – dviejų X „Maximos“ parduotuvėse šviežia sveriama lietuviška mėsa tiekiama jau išpjaustyta pas tiekėjus.
Lietuviška, kokybiška mėsa – visose „Maximos“ vitrinose
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Centralizavus dalį mėsos paruošimo procesų, asortimentas ir taikomi kokybės kontrolės reikalavimai nesikeičia. Vitrinoje ir toliau siūloma tik lietuviška produkcija – visa šviežia sveriama mėsa yra 100 proc. lietuviškos kilmės.
Be to, „Maxima“ yra vienintelis prekybos tinklas Lietuvoje, siūlantis užaugintą kiaulieną be antibiotikų. Tai leidžia pirkėjams rinktis produkciją, užaugintą laikantis aukštesnių gyvūnų gerovės ir atsakingo ūkininkavimo standartų.
„Maisto saugai netaikome jokių kompromisų, todėl mėsos produktų kokybę nuosekliai tikriname trimis etapais – pas tiekėjus, logistikos sandėlyje ir parduotuvėje. Kiekviename jų vertiname skirtingus kokybės kriterijus – nuo gamybos procesų ir žaliavos iki transportavimo, laikymo sąlygų bei galutinės produkcijos kokybės prekybos vietoje“, – teigia „Maximos“ Maisto gamybos ir kokybės departamento direktorė Karolina Aganauskienė.
Taip pat, tinklo iniciatyva periodiškai yra papildomai atliekami savikontrolės laboratoriniai tyrimai, leidžiantys dar prieš produktui pasiekiant pirkėją įsitikinti, kad jis atitinka visus kokybės ir maisto saugos reikalavimus. Tai padeda ne tik išlaikyti aukštus kokybės standartus, bet ir operatyviai reaguoti į bet kokius galimus neatitikimus.
Centralizuotas išpjaustymo procesas leidžia išlaikyti vienodus kokybės reikalavimus ir užtikrinti didesnį galutinio produkto atsekamumą visoje tiekimo grandinėje. Be to, automatizuota užsakymų sistema padeda tiksliau prognozuoti paklausą, efektyviau planuoti tiekimą bei valdyti atsargas, todėl kartu tikimasi sumažinti maisto švaistymą ir dar efektyviau naudoti žaliavas.
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