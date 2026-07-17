VerslasRinkos pulsas

Baudą iš centrinio banko gavusi „Paysera LT“ prašo KT išaiškinimo

2026 m. liepos 17 d. 09:13
Elektroninių pinigų įstaiga „Paysera LT“ prašo Konstitucinio teismo (KT) išaiškinimo dėl teisinio reguliavimo, kaip turi būti subendrinamos baudos už vieno patikrinimo metu nustatytus pinigų plovimo prevencijos pažeidimus, skelbia „Verslo žinios“.
Daugiau nuotraukų (1)
„Paysera LT“ portalui nurodė sieksianti, kad būtų įvertinta, ar galiojantis reguliavimas neprieštarauja Konstitucijai ir teisinės valstybės principui.
„Paysera LT“ generalinė direktorė Justina Šidlauskienė portalui teigė, kad bendrovė neginčija teismų sprendimų vykdymo, tačiau siekia išspręsti principinį teisės klausimą – anot jos, nei Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, nei LB įstatymas tiesiogiai nenustato, kaip turi būti apskaičiuojama galutinė bauda.
Sprendimas kreiptis į KT priimtas po to, kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) šį kovą galutinai patvirtino Lietuvos banko (LB) 2020 m. skirtą 370 tūkst. eurų baudą.
Susiję straipsniai
„Paysera“ ginče su Vilniaus savivaldybe – taika: įmonė išbraukiama iš melavusių tiekėjų sąrašo

„Paysera“ ginče su Vilniaus savivaldybe – taika: įmonė išbraukiama iš melavusių tiekėjų sąrašo

„Paysera LT“ užsidirbo šimtatūkstantinę baudą

„Paysera LT“ užsidirbo šimtatūkstantinę baudą

Nė nesudvejoję tokį mokestį vadina legaliu apgaudinėjimu ir prilygina absurdui: „Kas čia per nesąmonė?“

Nė nesudvejoję tokį mokestį vadina legaliu apgaudinėjimu ir prilygina absurdui: „Kas čia per nesąmonė?“ (3)

Pirmosios instancijos teismas anksčiau buvo sumažinęs sankciją iki 200 tūkst. eurų, tačiau LVAT patenkino LB apeliacinį skundą ir pripažino, kad už visus aštuonis nustatytus pažeidimus pagrįstai buvo skirtos atskiros baudos.
Bendrovės vertinimu, LB pasirinko griežčiausią – visų baudų sudėjimo – metodą, todėl galutinė sankcija siekė 370 tūkst. eurų, nors taikant baudų apėmimo principą ji būtų sudariusi 55 tūkst. eurų.
„Paysera“ taip pat pranešė, kad dėl šios bylos kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT).
PayseraKonstitucinis TeismasIšaiškinimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.