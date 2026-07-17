Baudą iš centrinio banko gavusi „Paysera LT“ prašo KT išaiškinimo

„Paysera LT“ portalui nurodė sieksianti, kad būtų įvertinta, ar galiojantis reguliavimas neprieštarauja Konstitucijai ir teisinės valstybės principui.
„Paysera LT“ generalinė direktorė Justina Šidlauskienė portalui teigė, kad bendrovė neginčija teismų sprendimų vykdymo, tačiau siekia išspręsti principinį teisės klausimą – anot jos, nei Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, nei LB įstatymas tiesiogiai nenustato, kaip turi būti apskaičiuojama galutinė bauda.
Sprendimas kreiptis į KT priimtas po to, kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) šį kovą galutinai patvirtino Lietuvos banko (LB) 2020 m. skirtą 370 tūkst. eurų baudą.
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Pirmosios instancijos teismas anksčiau buvo sumažinęs sankciją iki 200 tūkst. eurų, tačiau LVAT patenkino LB apeliacinį skundą ir pripažino, kad už visus aštuonis nustatytus pažeidimus pagrįstai buvo skirtos atskiros baudos.
Bendrovės vertinimu, LB pasirinko griežčiausią – visų baudų sudėjimo – metodą, todėl galutinė sankcija siekė 370 tūkst. eurų, nors taikant baudų apėmimo principą ji būtų sudariusi 55 tūkst. eurų.
„Paysera“ taip pat pranešė, kad dėl šios bylos kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT).
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