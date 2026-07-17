Bendrovei „Grigeo Klaipėda“ vadovaus G. Šeršniovienė

G. Šeršniovienė pakeitė Tomą Eikiną, kuris įmonei vadovavo nuo 2019 m.
„Grigeo Klaipėda“ valdybos pirmininko Roberto Krutikovo teigimu, šiuo metu kardinaliai keičiasi situacija tarptautinėse popieriaus pakuotės rinkose, todėl bus stiprinamos pastangos išnaudoti fabriko potencialą naujoms galimybėms.
„Neabejojame, kad šiuo iššūkių laikotarpiu naujai vadovei itin pravers ne tik išugdytos lyderio savybės, bet ir per daugiau kaip 20 metų sukaupta patirtis su įmonės veikla, klientais ir komanda“, – teigia R. Krutikovas.
G. Šeršniovienė iki šiol dirbo įmonės pardavimų vadove.
Pernai „Grigeo Klaipėda“ apyvarta išliko stabili ir siekė 49,52 mln. eurų, tačiau dėl išaugusių gamybos kaštų ir pasikeitusios produkcijos paklausos bendrovė pernai patyrė 2,4 mln. eurų grynąjį nuostolį, kai 2024 m. fiksavo 1,76 mln. eurų grynąjį pelną.