Taip jis kalbėjo paklaustas, ar iš tiesų skambino Vilniaus mero Valdo Benkunsko žmonai, ieškodamas išeičių, kaip spręsti sostinės regione susklosčiusią krizinę situaciją dėl atliekų perdirbimo.
Per V. Benkunskienę jis merui norėjo perduoti turimas žinias, reaguodamas į viešojoje erdvėje sklandančią informaciją, jog įmonės teritorijoje kyla gaisro pavojus.
„Ugniagesiai profesionaliais termovizoriais patikrino atliekų krūvas.
V. Benkunskas apie švietimo įstaigų reakciją į oro pavojų: iki 10 proc. jų padarė kažką ne taip
Aukščiausia užfiksuota temperatūra siekė apie 27 laipsnius, o daugeliu atvejų ji buvo dar žemesnė.
Laikoma, kad temperatūra turi pasiekti apie 70 laipsnių, kad vyktų kaitimas.
Toks įspūdis, kad niekas nenori faktų – visi laikosi istorijos“, – naujienų portalui Lrytas sakė A. Blazgys.
„Mano manymu, vyksta labai rimtas susidorojimas su verslu. Visa informacija nuo mūsų slepiama. Mūsų įmonė šioje srityje dirba labai seniai, todėl galime labai tiksliai parodyti, kas daroma neteisingai, kas neveiks ir panašiai. Galbūt dėl to ir siekiama mus eliminuoti iš galimybės teikti šias paslaugas, – sakė A. Blazgys. –
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Kad galėtų apginti savo susikurtą naratyvą, mano nuomone, nuo mūsų ir slepia informaciją.“
Pašnekovo vertinimu, įtampa kilti praėjo paskyrus naująjį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) vadovą. Nuo gegužės 28 d. jam vadovauja Marius Švaikauskas.
Be to, anot A. Blazgio, VAATC vadovų pasikeitimas sutapo su laikotarpiu, kai pagal gamyklos modernizavimo sutartį reikėjo atlikti pirmuosius avansinius mokėjimus.
„Nuo tada viskas sustojo. Prasidėjo jau pasirašytos sutarties interpretacijos, nors iš mūsų pusės jau buvo deponuotos lėšos ir reikėjo tiesiog vykdyti numatytus mokėjimus.
Po krizės (2025 m. „Energesman“ atliekų tvarkymo gamykloje kilo didelis gaisras – red. past.) veikianti įmonė negali dar labiau dotuoti Vilniaus regiono: kaip bebūtų, krizės valdymo papildomi kaštai mums kainavo ne vieną milijoną eurų, kai iš rezervo buvo prisidėta 15 980 eurų.
Finansinių sunkumų tikrai atsirado. Tačiau reikia turėti omenyje, kad už gegužės mėnesį suteiktas paslaugas sąskaita dar nėra iki galo apmokėta, be kita ko, savivaldybė sumokėtą dalį laiko sumokėta į priekį“, – dėstė įmonės vadovas.
Jis neslepia: po gaisro, kai pinigų srautai įmonei labai svarbūs, iš VAATC būta supratimo – paskutinės sąskaitos vidutiniškai būdavo apmokamos per 13,8 dienos. Tačiau nuo birželio 19 d., kai buvo gautas dalinis VAATC mokėjimas už gegužę, sąskaitas nustota apmokėti.
„Kreipėmės į faktoringo bendrovę, tačiau šia paslauga negalėjome pasinaudoti, nes VAATC tam tikroje sistemoje fiziškai nepatvirtino sąskaitų.
Savivaldybei priklausantis subjektas sukūrė tokią finansinę situaciją, kurioje šiandien esame“, – naujienų portalui kalbėjo A. Blazgys.
Stebina įmonės vadovo pasakojimas apie tai, kaip, jo tvirtinimu, norima perimti verslą.
Pirmadienį, liepos 13 d., 16 val. „Energesman“ gavo VAATC laišką, kad kitos dienos 9 val. jie atvyksta perimti gamyklą. „Mano akimis žiūrint, čia jau kyla ir baudžiamosios teisės klausimų“, – vertino A. Blazgys.
Jo teigimu, antradienio rytą iš tiesų atvažiavo keli mikroautobusai, kuriuose buvo apie dvidešimt žmonių: apsaugos darbuotojai, advokatai, antstoliai.
„Tą dieną mes faktiškai gynėme gamyklą, o prie vartų prasidėjo valandą trukęs advokatų pokalbis. Pagal sutartį bet kuriuo paros metu privalome įsileisti VAATC atstovus į teritoriją, nes pati gamykla iš esmės priklauso jiems, mes ją valdome, tą ir padarėme – porą valandų vaikščiojome po gamyklą apžiūrinėdami turtą“, – prisiminė A. Blazgys.
Jo aiškinimu, perimti gamyklą nusprendė VAATC, savaip interpretuodamas ekstremaliosios situacijos operacijų vadovės sprendimą. Nors, A. Blazgio teigimu, pats sprendimas nieko nesako apie gamyklos perėmimą – jame nurodoma užtikrinti atliekų rūšiavimą.
„Bet kuriuo atveju turime sutartį, apie kurios nutraukimą mes taip pat sužinojome iš viešosios erdvės. Mes savo ruožtu esame pateikę prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Mūsų vertinimu, toks verslo perėmimas, koks dabar vyksta, neturėtų būti įmanomas teisinėje valstybėje“, – komentavo „Energesman“ vadovas.
Pasak jo, kebliai situacijai išspręsti pakaktų to, kad įmonė sulauktų mokėjimų pagal sąskaitas.
Valdas BenkunskasEnergesmanatliekų rūšiavimas
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