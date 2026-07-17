Šiukšlių krizei kaistant – aštrūs V. Benkunsko kaltinimai: „Ar normalu skambinti mano žmonai? Visiškas dugnas“

„Ar prisidirbusiam verslui normalu skambinti mano žmonai. Man šis klausimas retorinis. Tikrasis klausimas: kiek mūsų regiono gyventojai gali būti vieno UAB'o įkaitais?“, – penktadienį feisbuke viešai piktinosi V. Benkunskas.
Politikas įmonei taip pat metė ir daugiau kaltinimų – sąmokslo teorijų skleidimu, spaudimu ir manipuliacija visuomene.
„Jau prieš porą savaičių viešai pasakiau, kad situacija su privačia įmone, tvarkančia Vilniaus regiono atliekas – UAB „Energesman“, vyksta negeri dalykai: šiukšlių kalnai kaupiasi, bendrovė skolose, įvairios rizikos didėja. Kritiški institucijų vertinimai tik patvirtino mano nuojautą, kad padėtis – tai tiksinti bomba, kurią būtina skubiai išminuoti.
Taigi, dar praeitą savaitę buvo pranešta apie sutarties nutraukimą su privačiu operatoriumi dėl esminių sutarties pažeidimų. Deja, įmonė ne vienerius metus sąmoningai slėpė realią situaciją, piktybiškai nereagavo į institucijų pastabas, o dabar atsisako perduoti objektą VAATC ir toliau priiminėja atliekas, augina jų kalnus ir kasdien dar labiau didina gaisro riziką. Padėtis darosi vis blogesnė (PAGD jau pasakė, kad primygtinai rekomenduoja nebevežti naujų atliekų), o dar orai žadami karštesni…“, – rašė V. Benkunskas.
Užfiksavo, kaip po gaisro Vilniuje atrodo atliekų perdirbimo gamykla: kvapas riečia nosį
Pasak jo, „Energesman“ ėmėsi ir „užribinių priemonių“ – būtent skambino jo žmonai.
„Ir ką ta įmonė daro toliau? Galbūt bando tvarkyti padėtį? Ne, jie vaikydamiesi siaurų savo verslo interesų ir viešai gindamiesi skleidžia sąmokslo teorijas, daro spaudimą visoms susijusioms šalims ir bando manipuliuoti visuomene. Maža to, privačiai, asmuo tokiu pačiu vardu ir pavarde kaip direktorius (matyt ne sutapimas), imasi ir užribinių priemonių: skambina mano žmonai. Sutikite, šeimos narių įtraukinėjimas į šiuos reikalus yra visiškas dugnas“, – nurodė V. Benkunskas.
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Savo įraše jis pabrėžė, kad šiukšlių krizė nėra tik Vilniaus miesto problema.
„Tai viso Vilniaus regiono iššūkis. Kai sutrinka atliekų tvarkymo sistema, pasekmes jaučia visų regiono savivaldybių gyventojai. Todėl šiandien svarbiausia susitelkti ir veikti kartu.
Kviečiu visas regiono savivaldybes sutelkti jėgas ir bendromis pastangomis užtikrinti stabilią, skaidrią ir patikimą atliekų tvarkymo sistemą. Regiono gyventojai neturi tapti užsitęsusių ginčų ar verslo interesų įkaitais – mūsų pareiga yra priimti sprendimus, kurie pirmiausia gina viešąjį interesą.
Todėl dabar svarbiausia kad savivaldybių bendra įmonė VAATC perimtų atliekų centro valdymą. Iš esmės tai yra vienintelis kelias nebeauginti atliekų kalnų ir pradėti organizuoti 8 Vilniaus regiono savivaldybių atliekų rūšiavimą bei deginimą.
Tik taip turime šansą išbristi iš šios krizės ir išvengti dar didesnės žalos aplinkai bei savivaldybių gyventojams“, – pabrėžė V. Benkunskas.
Portalas Lrytas primena, kad trečiadienį Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas paskelbė, kad dėl atliekų krizės Vilniaus regione svarstoma skelbti visos valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.
Dabar ieškoma sprendimų, kaip Vilniaus regiono atliekų rūšiavimą paskirstyti per visą Lietuvą.
Krizė, pasak Vilniaus savivaldybės, kilo, kai sutriko „Energesman“ bendrovės eksploatuojamos mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) gamyklos veikla, o komunalinių atliekų priėmimas iš Vilniaus apskriteis atliekų tvarkymo centrų tapo apsunkintas.
Valdas BenkunskasEnergesmanVilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC)
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