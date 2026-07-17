VAATC dėl „Energesman“ veiklos kreipėsi į prokuratūrą

Kaip skelbiama pranešime, bendrovė įtaria, jog „Energesman“ gamyklos teritorijoje sistemingai pažeidžia aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo įstatymų nuostatas, Bendrąsias gaisrinės saugos bei Atliekų tvarkymo taisykles.
VAATC teigimu, operatoriaus veikla kelia dar vieno didelio masto gaisro pavojų sostinėje.
„Prieš metus VAATC priklausančioje teritorijoje, kurioje veikė mechaninio ir biologinio atliekų rūšiavimo gamykla (MBA) kilęs gaisras visiškai sunaikino rūšiavimo linijas. Už MBA priežiūrą ir saugumą atsakingas „Energesman“ įrenginių nebuvo apdraudęs, o įsipareigojimo atstatyti linijai skirtą pastatą iki šių metų birželio 30 dienos neįvykdė“, – teigiama pranešime.
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VAATC skelbia liepos 14 d. pateikęs ieškinį Vilniaus apygardos teismui. Jame prašoma „Energesman“ įpareigoti perduoti atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą VAATC.
Atliekų valdymo centro vadovas Marius Švaikauskas tikina, kad išnaudojo visas galimybes situaciją išspręsti dialogu ir susitarimu, tačiau šios pastangos nedavė rezultato.
„Nepaisant daugkartinių VAATC ir atsakingų institucijų įspėjimų, konkrečių veiksmų ir prisiimtų įsipareigojimų vykdymo nesulaukėme – MBA teritorijoje toliau kaupėsi neapdorotos atliekos, o po gaisro apgadinta infrastruktūra liko neatkurta“, – pranešime cituojamas M. Švaikauskas.
Pasak jo, VAATC priklausančioje teritorijoje „Energesman“ nuo kovo mėnesio sukaupė daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų. Teigiama, jog atliekomis užpildyti teritorijoje esantys pastatai, atviros aikštelės, o atliekos kraunamos ir teritorijos kelių šalikelėse.
„Sieksime kuo greičiau perimti VAATC priklausančios teritorijos kontrolę, suvaldyti susidariusias rizikas ir atkurti stabilų regioninės atliekų tvarkymo sistemos veikimą“, – pažymėjo M. Švaikauskas.
Pareiškime Vilniaus apygardos prokuratūrai VAATC konstatuoja, kad dėl sistemingų „Energesman“ pažeidimų jau padaryta žala aplinkai: netinkamai sandėliuojamos ir rūkstančios atliekos teršia orą, žemę ir dirvožemį, kelia grėsmę gyvūnijai ir augmenijai, o nesutvarkytos atliekų sankaupos didėja.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas penktadienį taip pat teigė, kad „Energesman“ toliau blogina šiukšlių situaciją sostinės regione ir ragino visas regiono savivaldybes susitelkti bei užtikrinti, kad VAATC perimtų atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą.
VAATC nutraukė sutartį su „Energesman“, ši dėl to kreipėsi į teismą
ELTA primena, jog dėl sunkumų vykdant įsipareigojimus, VAATC praėjusią savaitę nutraukė MBA įrenginių eksploatavimo sutartį su „Energesman“. Įmonė savo ruožtu tikino eksploatavimo sutartį vykdžiusi tinkamai ir VAATC sprendimą vadina neteisėtu ir kreipėsi į teismą.
Anot „Energesman“, VAATC žiemą rūšiavimo gamyklos teritorijoje, kaip gamyklos savininkas, ketino įrengti 5 stacionarius termovizorius, tačiau to nepadarė.
Privačios bendrovės teigimu, atliekų tvarkymas gamykloje toliau tęsiamas, veikia konvejeris, kuriuo išrūšiuotos atliekos tiekiamos tiesiai į kaimynystėje esančią Vilniaus kogeneracinę jėgainę (VKJ) deginimui.
Pagal tolesnį „Energesman“ situacijos sprendimo planą, bus atlaisvinta dalis gamyklos teritorijos iš jos išvežant statybines medžiagas – stogo ir sienų dangą.
Anksčiau šią savaitę Vyriausybėje susitikimą sušaukusio Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad sprendžiant iškilusias atliekų tvarkymo problemas Vilniaus regione linkstama prie valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo.