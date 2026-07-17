Gavus vartotojo pranešimą, atliktas patikrinimas atskleidė ir daugiau pažeidimų, dėl kurių nuspręsta stabdyti įmonės veiklą.
Patikrinimo metu nustatyta, kad maisto tvarkymo patalpų būklė buvo itin prasta. Po virtuvės įrenginiais ir už jų susikaupusi sena tarša, vietomis kabojo voratinkliai, sienos nusidėvėjusios, aptaškytos, o grindys nešvarios ir riebaluotos. Dalis grindų dangos buvo pažeista, kai kur likę atviri plyšiai ir tarpai.
Įmonėje nebuvo užtikrintos tinkamos sąlygos daržovių ruošimui. Nors tam skirtos patalpos kavinėje buvo įrengtos, tačiau jos netinkamos naudoti, todėl daržovės laikytos ir ruoštos už pastato esančiame kieme. Ši vieta nebuvo pritaikyta maisto gaminimui: joje nebuvo plautuvių su tekančiu vandeniu, daržovės neapsaugotos nuo aplinkos taršos ir kenkėjų, laikytos tiesiog ant padėklų, pridengtos audeklu.
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Kiemas, kuriame buvo vykdoma ši veikla, buvo netvarkingas – jame sukrautas nenaudojamas inventorius, šiukšlės, galimai gyvūnų išdraskyti atliekų maišai. Toje pačioje aplinkoje buvo laikomas ir veikiantis gėrimams skirtų ledukų gaminimo aparatas.
Patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad dalyje gamybinių ir personalo patalpų plautuvių nebuvo karšto tekančio vandens, trūko rankų higienai reikalingų priemonių, o kai kurios plautuvės buvo užkrautos inventoriumi ir maisto produktais. Nebuvo užtikrintos tinkamos sąlygos nei darbuotojų rankų higienai, nei gamybinio inventoriaus plovimui.
Be to, inspektoriai rado lankytojams skirtų nepakankamai išplautų indų, pasibaigusio tinkamumo vartoti maisto produktų bei produktų, kurių kilmės įmonė negalėjo pagrįsti. Dalis jų buvo laikomi netinkamomis sąlygomis.
„Maisto sauga prasideda nuo elementarios higienos ir atsakomybės. Šiuo atveju nustatyti pažeidimai rodo ne pavienius trūkumus, o sistemingą maisto saugos ir higienos reikalavimų nepaisymą. Kai maistas gali būti ruošiamas iš neaiškios kilmės ar pasibaigusio galiojimo produktų, o jo tvarkymas vyksta tam nepritaikytoje ir nehigieniškoje aplinkoje, rizika vartotojų sveikatai tampa reali. Tokiais atvejais veiklos stabdymas yra būtina priemonė.
Artėjant didiesiems vasaros renginiams, kai maitinimo įstaigose gerokai išauga lankytojų srautai, maisto verslas turėtų ypač atsakingai įvertinti ir suvaldyti visas su maisto gamyba, laikymu bei sandėliavimu susijusias rizikas.
Tokie pažeidimai gali sukelti rimtų pasekmių vartotojų sveikatai ir tapti masinių apsinuodijimų ar susirgimų priežastimi. Kartu norime pabrėžti, kad nemažiau svarbus yra ir gyventojų pilietiškumas ir neabejingumas – pastebėję galimus pažeidimus žmonės padeda greičiau identifikuoti problemas ir užkirsti kelią nesaugiai maisto tvarkymo praktikai“, – sako VMVT Klaipėdos apygardos priežiūros skyriaus vedėjas Mindaugas Kašinskas
Dėl nustatytų šiurkščių pažeidimų priimtas sprendimas stabdyti šios kavinės veiklą. Įmonei nurodyta pašalinti pažeidimus, o veikla galės būti atnaujinta tik po pakartotinio VMVT patikrinimo.
kavinėsPalangaValstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)
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