Žmonėms su negalia – svarbi žinia: bus skiriamos kompensacijos dar vienu atveju

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys rodo, kad šiemet jau panaudota daugiau nei 3,5 mln. eurų automobilių įsigijimui ir jų techniniam pritaikymui.
„Automobilis, kuriuo lengva ir patogu naudotis negalią turinčiam žmogui, yra būtinybė, neatsiejama visaverčio gyvenimo dalis. Taip atveriamos galimybės ir lengviau pasiekti darbo vietą, ir nuvykti pas gydytoją, į procedūras ar tiesiog keliauti ir plėsti akiratį.
Tad, siekdami atliepti žmonių su negalia poreikius, mažiname administracinius sunkumus, didiname galimybes gauti kompensaciją, spartiname sprendimų priėmimą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė.
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Aiškesnė ir patogesnė tvarka
Pasikeitus tvarkai, numatyta galimybė kompensuoti automobilio techninio pritaikymo išlaidas, patirtas iki lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo dienos, jeigu jos patirtos ne anksčiau kaip 2024 m. sausio 1 d. Kitaip tariant, dėl kompensacijos galės kreiptis žmonės su negalia ir šeimos, auginančios vaikus su negalia, net ir tuo atveju, jei įsigijo automobilį ar jį pritaikė anksčiau, nei buvo nustatytas poreikis.
Taip pat patikslinti transporto priemonės nuosavybės ir valdymo reikalavimai – kompensacija galės būti skiriama ir transporto priemonės valdytojui, o reikalingi duomenys bus tikrinami registruose.
Be to, išplėstas kompensuojamų techninio pritaikymo priemonių sąrašas, įtraukiant naujas priemones, tarp jų – modifikuotus priekinio vaizdo matymo įtaisus. Kartu patikslintas kompensuojamų techninio pritaikymo išlaidų sąrašas šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, papildant jį sėdynių ir diržų tvirtinimo įsigijimo bei įrengimo išlaidomis.
Taip pat aiškiau apibrėžtos šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, kompensuojamos techninio pritaikymo išlaidos – atskirtos vaikų su negalia ir suaugusiųjų su negalia poreikiams skirtos priemonės.
Kompensacija – kartą per 6-erius metus
SADM primena, kad lengvojo automobilio išlaidų kompensacija siekia 64 bazines socialines išmokas (BSI), t. y. iki 4736 eurų, o automobilio techninio pritaikymo išlaidų kompensacija – 128 BSI, t. y. iki 9472 eurų. Tokios kompensacijos gali būti skiriamos kartą per šešerius metus.
Siekiant gauti lengvojo automobilio įsigijimo ir (ar) pritaikymo kompensaciją, žmogui su negalia arba šeimos nariui turi būti nustatytas toks poreikis bei išduota atitinkama pažyma. Poreikį nustato ir pažymą išduoda Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra (ANTA).
Dėl lengvojo automobilio įsigijimo ir (ar) jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimo ir mokėjimo reikia kreiptis į „Sodrą“. Pildant tokį prašymą, būtina turėti sprendimą dėl poreikio nustatymo iš ANTA ir kitus reikalingus dokumentus.