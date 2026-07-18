Įspūdinga – „Nvidia“ vadovo juoda odinė striukė aukcione parduota už milžinišką sumą

Už ją penktadienį paklota 960 tūkst. dolerių (840 tūkst. eurų), pranešė „Sotheby‘s“ aukcionų namai. Striukė buvo vertinama 60 tūkst. dolerių.
Iš viso 45 kolekcininkai siekė įsigyti dizainerio Tomo Fordo kurtą striukę, kurią asmeniškai vilkėjo JAV technologijų bendrovės vadovas.
Šis daiktas yra „labai glaudžiai susijęs su viena iš ryškiausių dirbtinio intelekto eros asmenybių“, sakė Brahmas Wachteris iš „Sotheby's“.
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Gautos pajamos bus skirtos pelno nesiekiančiai organizacijai „Edge Institute“, kuris siūlo anglų kalbos kursus ir supažindina specialistus su Vakarų verslo bei švietimo metodais.
Panašiai kaip „Apple“ įkūrėjas Stevas Jobsas, mėgęs juodus megztinius aukštu kaklu, arba „Meta“ vadovas Markas Zuckerbergas, turintis begalę pilkų marškinėlių, J. Huangas odinę striukę pavertė savo prekės ženklu.
„Nvidia“ – vertingiausios pasaulyje biržoje kotiruojamos įmonės – vadovas tokią striukę dėvi beveik per kiekvieną savo viešą pasirodymą – taip pat ir ant „Time“ žurnalo viršelio 2021 m.