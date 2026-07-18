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Įspėja dėl lietuviškos vištienos: gerai žinomo gamintojo mėsoje rado užkratą

2026 m. liepos 18 d. 09:30
Lrytas.lt
Europos Sąjungos Skubiųjų pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemoje (RASFF) skelbiama apie du Lietuvoje pagamintos vištienos taršos salmonelėmis atvejus.
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Pažymima, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) kontrolės metu ŽŪB „Nematekas“ pagamintose vištienos šlaunelėse nustatyta Salmonella Enteritidis, o vištienos šlaunelių mėsoje be kaulo ir be odos – Salmonella Agona.
Vištienos šlaunelių tinkamumo vartoti terminas iki 2026 07 13, o vištienos šlaunelių mėsos iki 2026 07 06.
Nėra aišku, ar užkrėsta vištiena pasiekė vartotojus. 
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ŽŪB „Nematekas“ kokybės specialistė Brigita Dapkienė naujienų portalui Lrytas sakė, kad bendrovė operatyviai sureagavo į informaciją apie šviežios paukštienos partijoje, kurios vartojimo terminas jau pasibaigęs, nustatytą mikrobiologinę neatitiktį ir ėmėsi visų numatytų veiksmų bendradarbiaudama su kontrolės institucijomis.
Anot jos, maisto sauga yra vienas svarbiausių bendrovės prioritetų.
„Kas savaitę atliekame dešimtis produkcijos ir gamybinės aplinkos laboratorinių tyrimų. Reaguodami į šį atvejį, papildomai stipriname kontrolės priemones, kad ateityje užkirstume kelią panašioms situacijoms“, – pažymėjo B. Dapkienė.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)Nematekasužkrėsta vištiena

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