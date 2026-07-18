Moteris iš lenko nusipirko sūrio, o po mėnesio mirė: patikrinimas atskleidė sukrečiančius faktus

Nelaimė įvyko birželio 13 dieną. Kaip pranešė Slovakijos valstybinė veterinarijos ir maisto tarnyba, moteris iš lenkų prekeivio nusipirko vadinamųjų sūrio gijų (tai tradicinis Slovakijoje ir Pietų Lenkijoje gaminamas tempiamas (ištemptas) sūris) – vytų sūrio lazdelių, kurios buvo pardavinėjamos tiesiai iš automobilio bagažinės.
Prekeivis nuolat atvykdavo prie vietos bažnyčios, kur pirkėjams siūlydavo sūrius ir kitus pieno produktus.
Įvykio detalės – sukrečiančios
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Gavę pranešimą, inspektoriai atliko patikrinimą. Jie nustatė, kad sūriai buvo laikomi plastikiniuose induose ir paprastuose plastikiniuose maišeliuose, neužtikrinant tinkamos laikymo temperatūros. Laboratoriniai tyrimai patvirtino, kad produktuose buvo aptikta Listeria monocytogenes bakterija, sukelianti listeriozę.
Suvalgiusi sūrio, 63 metų moteris sunkiai susirgo. Nepaisant medikų pastangų, po mėnesio gydymo ligoninėje ji mirė.
„Nepaisant didžiulių mūsų sveikatos priežiūros darbuotojų pastangų, dėl bendros pacientės sveikatos būklės ir šios bakterijos sukelto poveikio jos gyvybės išgelbėti, deja, nepavyko“, – portalui „Zilinak“ sakė vietos ligoninės atstovė spaudai Zuzana Fialova.
Patikrinimo metu taip pat nustatyta daugybė pažeidimų. Slovakijos visuomenės sveikatos priežiūros institucijos išsiaiškino, kad lenkų prekeivis pardavinėjo netinkamomis sąlygomis laikytus ir netinkamai paženklintus produktus.
Jis taip pat nevedė pardavimų apskaitos ir pirkėjams neišduodavo kasos kvitų.
Inspektoriai konfiskavo 19 kilogramų sūrio gijų, taip pat kelis kilogramus oscypeko (tradicinis rūkytas kietasis avies pieno sūris) ir kitų rūkytų sūrių. Paimtuose mėginiuose taip pat aptikta Listeria monocytogenes bakterija.
Listeriozė ypač pavojinga nėščiosioms, naujagimiams, senjorams ir žmonėms, kurių imuninė sistema yra nusilpusi. Sunkiais atvejais ši infekcija gali sukelti rimtų komplikacijų ir net baigtis mirtimi.
Šaltiniai: „Interia“, „Deník“, „Zilinak“, Slovakijos valstybinė veterinarijos ir maisto tarnyba (SVPS).
sūrispardavėjasSlovakija
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