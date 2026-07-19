Išvirsite iš kojų sužinoję, per kiek sekundžių darbdaviai įvertina jūsų CV

Anot specialistės, norint išsiskirti iš minios, užtenka pritaikyti kelias paprastas taisykles: CV įžangoje aiškiai įvardyti savo vertę būsimam darbdaviui, pasitelkti vadovų bei kolegų rekomendacijas ir per asmeninius hobius atskleisti savo charakterį.
Svarbiausi – pirmi sakiniai
D. Kasperavičienė pasakoja, kad „Telia“ komanda kasdien peržiūri šimtus anketų, ir kai kurios iš jų akimirksiu atveria duris į pokalbį. „Pirmieji tokių gyvenimo aprašymų sakiniai aiškiai parodo, kokią vertę žmogus atneš komandai, kokią problemą gali išspręsti. Todėl įžangoje naudokite daugiau veiksmažodžių ir atsisakykite abstrakčių apibūdinimų“, – pataria specialistė.
„Noriu dirbti“. Mitas – ar tikrai darbas užsienyje yra vergovė?
Pasak pašnekovės, neverta rašyti „esu orientuotas į rezultatus, atsakingas projektų vadovas, pasižymintis puikiais komunikacijos įgūdžiais“ – taip save apibūdina daugelis, tad išsiskirti sunku. „Verčiau dėstykite „valdau IT projektus nuo idėjos iki paleidimo, padedu komandai susikalbėti ir užtikrinu, kad darbai būtų baigti laiku“ – darbdavys iškart supras, kad jūs būsite naudingas“, – pavyzdį pateikia D. Kasperavičienė.
Pasak jos, personalo specialistai CV įvertina greitai, todėl perkrauti jo nereikėtų.
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„Žmonės dažnai galvoja, kad CV turi būti išsamus, todėl bando surašyti viską nuo studijų laikų. Bet technologijos ir darbo metodai keičiasi sparčiai, todėl kur kas vertingiau akcentuoti tai, kuo gyvenate pastaruoju metu ir ką mokate dabar. Jei prieš dešimt metų dirbote visiškai kitoje srityje, palikite tik trumpą įrašą, o visą dėmesį sukoncentruokite į pastarųjų kelių metų pasiekimus.
Privataus sektoriaus atrankose taip pat siūlyčiau vengti „Europass“ formato, nes jis išpučia CV apimtį. Glaustas, bet taiklus dviejų puslapių CV visada laimės prieš penkių puslapių memuarus“, – sako ji.
Rekomendacijų prašykite ne tik išeinant iš darbo
Daugelis prisimena apie rekomendacijas tik tada, kai jau kraunasi daiktus. D. Kasperavičienė sako, kad apie jas verčiau pagalvoti anksčiau. „Geriausia rekomendacija gimsta tada, kai žmogus ką tik užbaigė projektą. Tuomet emocijos dar gyvos, o nuopelnai – akivaizdūs. Kiekvieno didesnio darbinio etapo pabaigoje prašykime vadovų ir kolegų, kad į „LinkedIn“ brūkšteltų po trumpą atsiliepimą – taip susikursite nuoseklų profesinį pasitikėjimą“, – teigia ji.
Ekspertė pastebi, kad kandidatai dažnai neįvertina šio įrankio galios, nors skaičiai kalba patys už save. Tarptautiniai tyrimai rodo, kad gerokai daugiau nei pusė personalo specialistų prieš kviesdami kandidatą į pokalbį kruopščiai patikrina jo „LinkedIn“ profilį.
Be to, profiliai, kuriuose yra bent kelios rekomendacijos, sulaukia iki 3 kartus daugiau darbdavių peržiūrų ir žinučių su darbo pasiūlymais. Taip yra todėl, kad platformos algoritmas tokius profilius vertina kaip patikimesnius ir dažniau rodo juos paieškos rezultatuose bei rekomenduojamų kandidatų skiltyse.
„Kai CV skaitome apie jūsų pasiekimus, tai yra jūsų nuomonė apie save. Tačiau kai užsukame į „LinkedIn“ ir matome tai patvirtinančius buvusio vadovo ar kliento žodžius, tai tampa stipriausiu įrodymu, kad mokate dirbti komandoje. Todėl nelaukite rudens – peržvelkite savo pastarųjų metų projektus ir šią vasarą drąsiai paprašykite kelių sakinių iš žmonių, su kuriais dirbote kartu“, – pataria D. Kasperavičienė.
Hobiai – gera proga atskleisti savo charakterį
D. Kasperavičienė sako, kad tinkamai aprašyta laisvalaikio skiltis CV gali būti stiprus kandidato pranašumas, jei ji užpildyta apgalvotai. „Hobių skiltis gali ir atskleisti jūsų geriausias savybes, kaip kad atkaklumas, kūrybiškumas, kruopštumas“, – aiškina ji.
Ekspertė pastebi, kad sausas įrašas, jog mėgstate skaityti ir keliauti, darbdaviui suteikia mažai informacijos. Tačiau situacija keičiasi, jei kandidatas tiksliai nurodo, ką skaito ir kaip keliauja, nes tai padeda atrankų specialistams suprasti, kaip žmogus mąsto ir elgiasi realiame gyvenime.
„Pavyzdžiui, žmogus, kuris kasmet įveikia po 10 knygų apie lyderystę, demonstruoja norą nuolat mokytis. Savarankiškų kelionių maršrutų planavimas atskleidžia puikius organizacinius įgūdžius bei gebėjimą greitai priimti sprendimus“, – sako specialistė.
D. Kasperavičienė primena, kad darbdaviams iš CV svarbu suprasti ne tik įgūdžius, bet ir kaip kandidatas sprendžia problemas ir ar sutaps jo ir įmonės vertybės. „Šiltas, atviras ir aiškiai suformuluotas CV laimės dėmesį daug greičiau nei seniai rašyti, ilgi ir išsamūs tekstai. Būkite drąsūs, kalbėkite paprastai ir žmogiškai. Leiskite mums pamatyti jus tikrus – tai ir yra didžiausia paslaptis, kaip gauti svajonių darbą“, – baigia D. Kasperavičienė.
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