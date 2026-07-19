Tokio dar nematėte: Klaipėdoje parduodamas neįprastas butas

Skelbimų portale „Aruodas“ nurodoma, kad Klaipėdoje, Tauralaukio rajone, Kadagių gatvėje, paruodamas vos 13,78 kv. m ploto, vieno kambario butas, už kurį prašoma 10 tūkst. eurų.
Nuotraukose matyti, kad tai atskiras namelis, prilipdytas prie daugiabučio namo kampo.
Vėliau skelbime vėliau patikslinama, kad tai atskiras poilsio paskirties pastatas, ir nurodoma, kad jame anksčiau veikė katilinė.
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Jis pastatytas 1996 metais, yra mūrinis, vieno aukšto, o parduodama patalpa įrengta ir šildoma elektra.
Į pastatą įvesta elektra, o šalia yra dujų trasa ir vandentiekis, todėl prireikus galima įsirengti papildomas komunikacijas. Taip pat nurodoma, kad yra galimybė pastatą padidinti, rašoma skelbime.
Kartu su objektu perduodama teisė naudotis 65 kv. m ploto sklypu, kuris išnuomotas 51 metų laikotarpiui.
Bendras pastato plotas siekia 13,78 kv. m, jame įrengtas vienas kambarys. Kvadratinio metro kaina sudaro apie 726 eurus, o visa poilsio paskirties patalpa parduodama už 10 tūkst. eurų.
Butasparduodamas butaspaskirtis
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