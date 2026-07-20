Europoje – naujas draudimas: štai kam jis galioja nuo šiol

Šiemet draudimas įsigalioja tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka 2 kriterijus iš 3: turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršija 50 mln. eurų, o balansinio turto vertė – 43 mln. eurų.
Vidutinio dydžio įmonėms reglamento nuostatos pradės galioti nuo 2030 m., smulkiajam verslui terminų kol kas nėra.
Advokatų kontoros „Eversheds Saladžius“ atstovė Aušra Jefremovienė teigia, kad šiuo metu Lietuvoje siūloma reglamento pažeidimo sankcijų režimą įtvirtinti per Produktų saugos įstatymą ir Administracinių nusižengimų kodeksą.
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Remiantis šiais dokumentais, ekonominės veiklos vykdytojams, paslaugų teikėjams ir elektroninių prekyviečių paslaugų teikėjams už pažeidimus būtų skiriama bauda nuo 1 iki 5 tūkst. eurų, o už rinkos priežiūros institucijos sprendimo nevykdymą – nuo 2 iki 10 tūkst. eurų.
Anot portalo, draudimas naikinti tekstilės gaminius įvedamas pagal 2024 m. ES priimtą Tvarių gaminių ekologinio projektavimo reikalavimų reglamentą.
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Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos (LATĮA) duomenimis, pagal išmetamos tekstilės kiekį šalis gerokai lenkia ES vidurkį.
Bendrijoje kasmet išmetama apie 5,2 mln. tonų drabužių ir avalynės – apie 12 kilogramų vienam gyventojui. Lietuvos Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, šalyje kasmet susidaro apie 50 tūkst. tonų tekstilės atliekų arba17–18 kg vienam gyventojui.
78 proc. drabužių, avalynės, namų ir techninės tekstilės išmetama su bendrosiomis atliekomis, todėl galiausiai yra sudeginama arba keliauja į sąvartynus.
Iš surinkto kiekio tekstilės daugiau nei 62 proc. paruošiami pakartotiniam naudojimui, o likęs kiekis daugiausia sudeginamas.