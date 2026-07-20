VerslasRinkos pulsas

Kaune duris užvėrė garsus restoranas: „Ačiū už vakarus prie fontano“ (2)

2026 m. liepos 20 d. 15:53
Duris užvėrė Laisvės alėjoje veikęs „La Papa Loca“ – tekilos restoranas su Pietų Amerikos skonių įkvėpta virtuve.
Daugiau nuotraukų (2)
„La Papa Loca“ užveria duris. Ačiū visiems, kurie sėdote prie mūsų stalo, ragavote, grįžote ir atsivesdavote draugus. Ačiū už vakarus prie fontano – pilnus pokalbių, citrusų, kukurūzo, aitrumo ir taurės skambesio. Jūs buvote svarbiausia šios vietos dalis. Buvo gera jus priimti. Virtuvė nutilo. Istorija liko“, – rašoma sekmadienį, liepos 19 d., paskelbtame restorano įraše.
Jame taip pat nurodoma, kad paskutinė restorano darbo diena buvo liepos 19-oji.
Į šią žinią liūdnai sureagavo ir restorano lankytojai.
Susiję straipsniai
Duris užvers dar vienas gerai žinomas restoranas: įvardijo ir priežastis

Duris užvers dar vienas gerai žinomas restoranas: įvardijo ir priežastis (3)

Kauno širdyje restoraną valdžiusi įmonė bankrutavo – susidarė milžiniškos skolos

Kauno širdyje restoraną valdžiusi įmonė bankrutavo – susidarė milžiniškos skolos

Tai jau kelia nerimą visiems: ekonomistai prakalbo, kas rudenį laukia Lietuvos

Tai jau kelia nerimą visiems: ekonomistai prakalbo, kas rudenį laukia Lietuvos (7)

„Mums jūsų labai truks. Negalėsiu draugei pasakyti: „Varom margaritų“. Tokių Kaune daugiau nėra...“ – komentavo restorano lankytoja.
„Labai gaila! Puikus maistas buvo“, – rašė dar viena moteris.
„Rekvizitai.lt“ duomenimis, restoraną valdanti UAB „GM restoranas“ veikė kiek daugiau nei trejus metus. Bendrovėje dirbo 22 darbuotojai.
2025 m. įmonės pajamos siekė 987,4 tūkst. eurų, tačiau metus ji baigė patyrusi 132,6 tūkst. eurų grynąjį nuostolį.
Viešai skelbiamais duomenimis, 2026 m. liepos 16 d. bendrovė taip pat turėjo 8 135,02 euro įsiskolinimą „Sodrai“.
restoranasLaisvės alėjaBankrotas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.