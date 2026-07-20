„La Papa Loca“ užveria duris. Ačiū visiems, kurie sėdote prie mūsų stalo, ragavote, grįžote ir atsivesdavote draugus. Ačiū už vakarus prie fontano – pilnus pokalbių, citrusų, kukurūzo, aitrumo ir taurės skambesio. Jūs buvote svarbiausia šios vietos dalis. Buvo gera jus priimti. Virtuvė nutilo. Istorija liko“, – rašoma sekmadienį, liepos 19 d., paskelbtame restorano įraše.
Jame taip pat nurodoma, kad paskutinė restorano darbo diena buvo liepos 19-oji.
Į šią žinią liūdnai sureagavo ir restorano lankytojai.
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„Mums jūsų labai truks. Negalėsiu draugei pasakyti: „Varom margaritų“. Tokių Kaune daugiau nėra...“ – komentavo restorano lankytoja.
„Labai gaila! Puikus maistas buvo“, – rašė dar viena moteris.
„Rekvizitai.lt“ duomenimis, restoraną valdanti UAB „GM restoranas“ veikė kiek daugiau nei trejus metus. Bendrovėje dirbo 22 darbuotojai.
2025 m. įmonės pajamos siekė 987,4 tūkst. eurų, tačiau metus ji baigė patyrusi 132,6 tūkst. eurų grynąjį nuostolį.
Viešai skelbiamais duomenimis, 2026 m. liepos 16 d. bendrovė taip pat turėjo 8 135,02 euro įsiskolinimą „Sodrai“.