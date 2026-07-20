L. Savickas sako, kad į degalų kainų augimą žiūrima rimtai, bet dėl priemonių dar reikia palaukti

„Situacija tikrai yra tokia, kuri reikalauja žiūrėti rimtai. Praėjusios, visai neseno laikotarpio pamokos rodo, kad sprendimų reikia paruoštų ir iš anksto“, – pirmadienį LRT televizijai sakė ministras.
„Tuo metu mes matėme, kad tendencijos jau pagavusios tikrai labai neigiamą trajektoriją ir tuo metu reikėjo sprendimų. Šiandien, kol kas, mes galime žiūrėti palyginimus tiek su benzino, tiek su dyzelino kainų Europos Sąjungos (ES) vidurkiais – mes dar tikrai esame žemiau ES vidurkio“, – teigė jis.
Vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui Artimuosiuose Rytuose ir sutrikus laivybai Hormuzo sąsiauryje, rinkoje smarkiai šokinėja naftos kainos, dėl to auga ir sąskaitos už degalus.
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Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenimis, vidutinės dyzelino kainos šalies degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 1,73 euro iki 2,09 euro už litrą, o benzino nuo 1,60 euro iki 1,87 euro už litrą.
Pasak L. Savicko, tikimasi, kad kainų augimas yra laikinas. Antraip, pasak jo, žadama dėmesį vėl skirti ne tik ilgalaikėms, bet ir trumpalaikėms priemonėms, pavyzdžiui, laikinam akcizo mažinimui.
„Erdvės peršokti ir tikėtis, kad tendencijos vėl pradės normalizuotis, yra tos, kurių mes tikimės. (...) (Jei – ELTA) scenarijus nebus toks pozityvus, tuomet, be abejo, eisime prie konkrečių veiksmų“, – sakė jis.
„Priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro yra esminė problema. Jo mažinimas sistemiškai ir nuosekliai mus daro mažiau pažeidžiamus ir labiau atsparius. Tai yra ilgalaikis atsakas. Bet, kaip anksčiau, taip ir dabar, jei bus poreikis, ieškosime ir greitesnių priemonių, tarp jų – ir akcizo mažinimas, kuris yra viena iš efektyviausių priemonių“, – kalbėjo ministras.
Jis akcentavo, kad praėjusios Vyriausybės išbandyti sprendimai kovoje su kainų augimu „davė efektą ir padėjo peršokti per krizę“.
Siekdama suvaldyti kuro kainas tuo metu Lietuva ėmėsi įvairių priemonių, tarp jų – laikinai, iki birželio 15 d., sumažino dyzelino akcizą.
Du mėnesius galiojusi lengvata buvo finansuojama panaudojant dėl išaugusių kuro kainų surinktas viršplanines pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pajamas.
Finansų ministerija skaičiavo, kad galutinė kuro kaina gyventojams dėl to sumažės maždaug 6 centais už litrą (su PVM).
Lukas Savickasdyzelinasakcizai
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