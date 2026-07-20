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M. Sinkevičius pirmadienį šaukia pasitarimą dėl atliekų krizės Vilniaus regione

2026 m. liepos 20 d. 07:51
Pirmadienį Vyriausybėje premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia atsakingų institucijų pasitarimą dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione. Jo metu ketinama aptarti galimus situacijos sprendimo būdus ir valstybės vaidmenį sprendžiant susidariusią padėtį.
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Ministras pirmininkas praėjusią savaitę teigė, kad po daugiau nei metus trunkančios krizės situacija ne tik nesinormalizavo, bet ir dar labiau eskalavosi, todėl, jo vertinimu, valstybei gali tekti įsikišti. M. Sinkevičius taip pat pavedė aplinkos ministrei Ievai Andriulaitytei asmeniškai įvertinti susidariusią situaciją.
Anksčiau šią savaitę Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) taip pat surengė pasitarimą dėl atliekų tvarkymo problemų Vilniaus regione. Centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad tarp svarstomų variantų yra ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimas.
ELTA primena, jog dėl sunkumų vykdant įsipareigojimus, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) praėjusią savaitę nutraukė MBA įrenginių eksploatavimo sutartį su „Energesman“.
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VAATC dėl „Energesman“ veiklos kreipėsi į prokuratūrą

VAATC dėl „Energesman“ veiklos kreipėsi į prokuratūrą

Įmonė savo ruožtu tikino eksploatavimo sutartį vykdžiusi tinkamai ir VAATC sprendimą vadina neteisėtu, kreipėsi į teismą.
Anot „Energesman“, VAATC žiemą rūšiavimo gamyklos teritorijoje, kaip gamyklos savininkas, ketino įrengti 5 stacionarius termovizorius, tačiau to nepadarė.
Privačios bendrovės teigimu, atliekų tvarkymas gamykloje toliau tęsiamas, veikia konvejeris, kuriuo išrūšiuotos atliekos tiekiamos tiesiai į kaimynystėje esančią Vilniaus kogeneracinę jėgainę (VKJ) deginimui.
Pagal tolesnį „Energesman“ situacijos sprendimo planą, bus atlaisvinta dalis gamyklos teritorijos iš jos išvežant statybines medžiagas – stogo ir sienų dangą.
VAATC savo ruožtu kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą, nes įtaria, jog „Energesman“ sostinės biologinio atliekų rūšiavimo gamykloje (MBA) teritorijoje sistemingai pažeidžia aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo įstatymų nuostatas, Bendrąsias gaisrinės saugos bei Atliekų tvarkymo taisykles.
Mindaugas SinkevičiusatliekosEnergesman
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