Pranešė, ar skelbs ekstremalią situaciją dėl sostinės atliekų: štai koks sprendimas pasiūlytas

„Aptarus situaciją su visomis institucijoms, nuspręsta ekstremalios situacijos valstybiniu mastu neskelbti. Vilniaus regionas pristatė atliekų tvarkymo krizės sprendimo planą“, – pirmadienį po pasitarimo dėl atliekų krizės Vyriausybėje žurnalistams sakė ji.
„Nuspręsta stebėti situaciją ir valstybė, šiuo atveju Aplinkos ministerija, įsitrauktų tuo atveju, jei susidarytų krizinė situacija“, – pridūrė ministrė.
Anot I. Andriulaitytės, pasitarimo metu priimtas sprendimas padidinti atliekų deginimą.
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„Šiuo atveju nuspręsta padidinti deginimo pajėgumus, kurie padės prisidėti prie situacijos suvaldymo“, – aiškino ji.
„Mes, Aplinkos ministerija, kaip koordinuojanti institucija, stebėsime situaciją ir, jeigu matysime, kad pajėgumų neužtenka ir reikia įtraukti kitus regionus į problemos sprendimą, tai mes būsime priversti tai daryti“, – pažymėjo ministrė.
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Pasak jos, deginimo pajėgumai bus kelis kartus didesni, tačiau dėl to bus atskirai deramasi su jas deginančia Vilniaus kogeneracine jėgaine (VKJ), vertinant susidariusį atliekų kiekį.
Premjeras Mindaugas Sinkevičiu anksčiau liepą teigė, kad po daugiau nei metus trunkančios atliekų krizės Vilniaus regione situacija ne tik nesinormalizavo, bet ir dar labiau eskalavosi, todėl, jo vertinimu, valstybei gali tekti įsikišti. Jis taip pat pavedė aplinkos ministrei Ievai Andriulaitytei asmeniškai įvertinti susidariusią situaciją.
Praėjusią savaitę Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) taip pat surengė pasitarimą dėl atliekų tvarkymo problemų Vilniaus regione. Centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad tarp svarstomų variantų yra ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimas.
ELTA primena, jog dėl sunkumų vykdant įsipareigojimus, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) praėjusią savaitę nutraukė MBA įrenginių eksploatavimo sutartį su „Energesman“.
Įmonė savo ruožtu tikino eksploatavimo sutartį vykdžiusi tinkamai ir VAATC sprendimą vadina neteisėtu, kreipėsi į teismą.
Anot „Energesman“, VAATC žiemą rūšiavimo gamyklos teritorijoje, kaip gamyklos savininkas, ketino įrengti 5 stacionarius termovizorius, tačiau to nepadarė.
Privačios bendrovės teigimu, atliekų tvarkymas gamykloje toliau tęsiamas, veikia konvejeris, kuriuo išrūšiuotos atliekos tiekiamos tiesiai į kaimynystėje esančią Vilniaus kogeneracinę jėgainę (VKJ) deginimui.
Pagal tolesnį „Energesman“ situacijos sprendimo planą, bus atlaisvinta dalis gamyklos teritorijos iš jos išvežant statybines medžiagas – stogo ir sienų dangą.
VAATC savo ruožtu kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą, nes įtaria, jog „Energesman“ sostinės biologinio atliekų rūšiavimo gamykloje teritorijoje sistemingai pažeidžia aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo įstatymų nuostatas, Bendrąsias gaisrinės saugos bei Atliekų tvarkymo taisykles.
Ieva AndriulaitytėEnergesmanVilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC)
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