SBA grupės pajamos pernai augo iki 447 mln. eurų, investicijos siekė beveik 100 mln. eurų

Pardavimus augino gamybiniai verslai
„Verslo aplinka reikalauja nuolatinio greičio, lanksčių ir maksimaliai efektyvių sprendimų – būtent tai šiandien daro teigiamą įtaką visos grupės rezultatams, – net ir esant sudėtingam geopolitiniam bei ekonominiam fonui. Ir nepaisant to, SBA grupėje 2025 metais išlaikėme panašų investicijų intensyvumą – į baldų ir NT sektorius investavome beveik 100 mln. eurų. Svarbus pasiekimas ir tai, kad šiemet apyvartos augimo pagreitį fiksavo ne tik mūsų tradicinis lyderis – baldų sektorius, bet ir atsigaunantis „Utenos trikotažas“, – sako SBA grupės viceprezidentė Jolanta Grašienė.
Konsoliduoti visos grupės pardavimai ūgtelėjo nuo 419 mln. eurų 2024 m. iki 447 mln. eurų 2025 m. Tuo tarpu pelnas augo nuo 9,4 mln. eurų iki 9,8 mln. eurų praeitais metais. Nepaisant makroekonominių iššūkių, „SBA Grupei“ 2025 m. pavyko išlaikyti stabilų grynąjį pelningumą, kuris išliko beveik identiškas ankstesniems metams.
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Pasak J. Grašienės, 12 proc. augusius baldų grupės pardavimus lėmė išaugusios „SBA Home“ gamyklų ir „Kauno baldų“ užsakymų apimtys. Investicijos į naujų gaminių vystymą bei gamybos optimizavimą padidino konkurencinį pranašumą ir leido maksimaliai efektyviai išnaudoti turimus gamybos pajėgumus. Tuo pat metu teigiamą dinamiką fiksavo ir aprangos segmentas – augo tiek „Utenos trikotažo“ užsakomųjų tekstilės gaminių, tiek nuosavo prekės ženklo drabužių pardavimai.
2025-aisiais 22 proc. augo ir nekilnojamojo turto nuomos pajamos. Prie jau ilgą laiką sėkmingai veikiančių verslo centrų BLC ir „Green Hall“ prisidėjo ir „Urban HUB“ miesteliai Vilniuje ir Kaune, kurių bendras užimtumas siekia beveik 90 proc.
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Investicijos ir naujos galimybės
2025 m. bendros SBA investicijos siekė 97 mln. eurų ir tai 9 proc. daugiau nei 2024 m. Dalis jų, apie 36 mln. eurų, buvo nukreipta į NT plėtros bendrovės „SBA Urban“ veiklą, daugiausiai – „Nemunaičių“ projekto plėtrą. Tuo tarpu likusi dalis nugulė „SBA Home North Carolina“ plėtrai ir „SBA Home“ automatizavimo bei naujų linijų diegimo projektams.
Pasak J. Grašienės, 2026 metai reikalauja dar didesnio fokuso į veiklos efektyvumą ir sparčią pažangių technologijų integraciją į kasdienius procesus.
„Dabartinė ekonominė aplinka išlieka sudėtinga, tačiau į metus žvelgiame pozityviai ir tikime, kad būtent organizacijos lankstumas, gebėjimas žaibiškai reaguoti ir nepraleisti rinkoje atsirandančių
naujų galimybių, leis užtikrinti ilgalaikį verslo augimą ir atsparumą. Grupė ir toliau investuos ten, kur sukuriama didžiausia pridėtinė vertė ir ilgalaikis augimas“, – sako J. Grašienė.
Šių metų augimo pamatu tampa jau įgyvendinti ir toliau vystomi strateginiai projektai. JAV, Šiaurės Karolinoje, moderni, itin automatizuota baldų gamykla pradėjo veiklą 2025 m. pabaigoje, o šiemet jos fokusas krypsta į stabilaus tempo bei pardavimų apimčių auginimą. NT pusėje „SBA Urban“ 2026 m. prioritetas – maksimaliai išauginti verslo namų „Urban HUB“ projektų portfelio vertę bei užtikrinti sklandžią tolesnę Kauno „Nemunaičių“ projekto plėtrą. Tuo tarpu „Capitalica Asset Management“ šiemet fokusuosis į sklandžius trečiojo ir ketvirtojo projekto „Verde“ plėtros etapus Rygoje bei kitų NT projektų plėtrą, efektyviai išnaudodama kapitalo rinkos galimybes, taip pat – į esamų ir naujų investicinių fondų apimčių auginimą.