Spausdintuvų nuoma verslui: kodėl tai gali būti geresnis pasirinkimas nei pirkimas?

Kas yra spausdintuvų nuoma ir kaip ji veikia?
Tradiciškai kiekviename biure galima rasti bent po vieną spausdintuvą. Daugelis jų – įsigyti, todėl visi eksploatacijos ir aptarnavimo klausimai gula ant personalo pečių. Spausdintuvų nuoma pakreipia šiuos „buitinius“ biuro klausimus kitu, patogesniu kampu.
Apie spausdintuvų nuomos galimybę žino tik dalis verslų. Spausdintuvų nuoma – tai paslauga, leidžianti įmonei naudotis spausdintuvu jo neįsigyjant. Nuomos tiekėjas, pvz.,
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„Grometa“, pasirūpina:
- įrangos tiekimu,
- diegimu,
- apmokymu naudotis,
- įrangos technine priežiūra ir remontu,
- tonerio papildymu.
Procesas paprastas: pasirašoma nuomos sutartis, pagal kurią klientas moka fiksuotą mėnesinį mokes� už suteikiamas paslaugas. Mokestis priklauso nuo spausdinimo apimčių ar pasirinktų įrenginių funkcionalumo.
Paslaugos teikėjas pasirūpina visais klausimais, kurie iki šiol gulėjo ant verslininkų pečių, o sutaupytą laiką jie gali investuoti į savo veiklos augimą. „Grometa“ spausdintuvų nuoma Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje leidžia verslams nusimesti dalį einamųjų biuro klausimų.
Spausdintuvų nuomos privalumai verslui Spausdintuvų asortimentas – spalvingas, nuo minimalių funkcijų ir kuklių kainų iki daugiafunkcinių spausdintuvų, kurie atlieka ir kitas svarbias užduotis, pvz., skanuoja ir kopijuoja. Pastarasis pasirinkimas yra populiariausias tarp skirtingo dydžio įmonių.
Perkant daugiafunkcinį spausdintuvą tenka iškart skirti apie 500–2000 € (ar daugiau) įrangai. Be to, reikia reguliariai pirkti kasetes (apie 60–150 € už vienetą), rūpintis įrangos priežiūra bei galimais gedimais.
Tuo tarpu, pasirinkę spausdintuvų nuomą, galite turėti kokybišką įrangą vos nuo 25–50
€/mėn., o į šį mokestį jau įskaičiuota:
- spausdintuvas;
- techninė priežiūra ir remontas;
- kasečių keitimas;
- konsultacijos ir klientų aptarnavimas.
Reikia realaus pavyzdžio? Tarkime, kad jūsų įmonė spausdina 2 000 puslapių per mėnesį, tad spausdintuvo pirkimui ir priežiūrai pirmaisiais metais įmonė išleistų apie 1 200–1 500 eurų (o kur dar remonto išlaidos, kurios įsiskaičiuotų papildomai). Tuo tarpu nuomos paslauga kainuotų tik apie 450–700 eurų per metus. Sutaupoma 50% ir daugiau! Yra ir ta neapčiuopiama dalis – laikas, kurį jūsų komandos nariai skiria bandydami išspręsti nuosavo spausdintuvo problemas. Spausdintuvai verslui – atsiperkantis sprendimas.
Spausdintuvų nuomos privalumai verslui
Tiems, kurie jau svarsto apie spausdintuvų nuomą Klaipėdoje, Kaune ar Vilniuje ir tiems, kurie neseniai apie tai sužinojo – dalinamės pagrindiniais privalumais, kurie spausdintuvų nuomą padaro neatsispiriamai patrauklią.
1. Techninė priežiūra ir remontas – įskaičiuoti
Nereikės ieškoti meistrų ar pirkti atsarginių dalių – viskuo pasirūpins tiekėjas. Skirkite šį laiką savo verslo auginimui.
2. Nereikia pirkti spausdintuvo kasečių Nuomos kaina apima ir kasečių keitimą.
3. Lankstumas keičiant įrangą
Biuro įrangos nuoma prisitaiko prie jūsų poreikių akimirksniu. Augant verslui keiskite spausdintuvą į galingesnį. Dirbate sezoniškai? Galima koreguoti nuomos sąlygas pagal aktualų poreikį.
4. Mokesčių lengvatos ir buhalterinė nauda
Nuomos išlaidos – verslo sąnaudos, kurias galima įtraukti buhalterinius duomenis. Tai palengvina mokesčių deklaravimą ir apskaitą.
5. Profesionalus klientų aptarnavimas
„Grometa“ siūlo profesionalią pagalbą telefonu ar atvykstant į vietą – net ir skubiais atvejais. Spausdintuvų nuoma Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje leidžia didžiuosiuose miestuose esančioms įmonėms atsikvėpti lengviau.
Spausdintuvų nuoma yra tokia lanksti, kad įrangą galite pasirinkti pagal jums svarbiausius kriterijus: spausdinimo apimtis, funkcionalumus ar kainą.
Daugiafunkcinių spausdintuvų nuomos nauda ir kaip pasirinkti tinkamiausią?
Modernūs daugiafunkciniai spausdintuvai atlieka ne tik spausdinimo, bet ir skenavimo, kopijavimo funkcijas. Tokie spausdintuvai verslui leidžia greitai ir efektyviai organizuoti įmonės darbą. O ką darytų biurų darbuotojai, kurių spausdintuvai turi tik spausdinimo funkciją? Keliautų pas kaimynus tam, kad galėtų nuskanuoti vieną ar kitą dokumentą. Laiko sąnaudos ilgainiui tampa didesnės nei spausdintuvo nuomos išlaidos.
Pavyzdys: Reklamos agentūra pasinaudojo spausdintuvo nuoma Kaune už fiksuotą mėnesinį mokesti (39 eurai × 12 mėn. = 468 eurai per metus). Anksčiau jie naudojo seną spausdintuvą kuriam dažnai reikėdavo remonto, ir atskirą skenerį (taisymas 240 eurų, kasetės 240 eurų, skenerio priežiūra – 80 eurų = 560 eurų per metus).
Kiek sutaupė ši įmonė? Net 92 eurus per metus. Tačiau reikia įvertinti ir nepiniginius nuomos privalumus:
- nebereikia skirti laiko trukdžių šalinimui ir atsargų pirkimui;
- efektyvesnis dokumentų valdymas dėl integruoto skenerio;
- mažesnis elektros sunaudojimas (1 įrenginys vietoje 2);
Ką svarbu žinoti renkantis spausdintuvų nuomos paslaugą?
Siekiant išlaidų optimalumo, įvertinkite šiuos aspektus:
- Spausdinimo formatas: A4, A3;
- Spalvotas ar nespalvotas;
- Spausdinamų puslapių kiekis per metus;
- Funkcionalumas: tik spausdinimas, ar ir skenavimas, kopijavimas?
- Kaina;
- Tiekėjo reputacija.
Kompleksinis šių kriterijų vertinimas leis pasirinkti tinkamiausią partnerį.
Spausdintuvų nuoma – tai tvaresnis sprendimas, kuris taupo ir laiką, ir pinigus! Rinkdamiesi biuro įrangos nuomą jus renkatės finansinį efektyvumą, darbuotojų ramybę ir sutaupytą laiką, kuris taip pat pamatuojamas jų valandinėmis darbo išlaidomis.
Norite sužinoti, kiek tai šis sprendimas jūsų verslui? Kreipkitės į „Grometa“ ir suplanuosime jūsų asmeninę konsultaciją.
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