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Tokių naftos kainų jau kurį laiką nematėme: štai kas pasikeitė pirmadienį

2026 m. liepos 20 d. 09:21
Atsinaujinus susirėmimams tarp JAV ir Irano, pirmadienį, liepos 20 d., naftos „Brent“ kaina pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio mėnesio.
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Vašingtonui ir Teheranui vėl pradėjus karo veiksmus vienas kito atžvilgiu ir dėl to imta nuogąstauti dėl ilgalaikių sutrikimų Hormuzo sąsiauryje, per kurį gabenama maždaug penktadalis pasaulio jūra transportuojamos naftos, naftos kainos pastarąją savaitę smarkiai šoktelėjo aukštyn.
Tiek „Brent“, tiek JAV etaloninė naftos rūšis „West Texas Intermediate“ toliau brango, o praėjusio savaitgalio pabaigoje jų kaina pakilo daugiau nei keturiais procentais. Naftos „Brent“ kaina viršijo 91 JAV dolerio už barelį – tai aukščiausias jos lygis nuo birželio 11 d.
Tokia naujausia naftos kainų dinamika buvo stebima po dar vieno savaitgalio, kurį paženklino intensyvėjančios kovos: JAV sudavė naujų smūgių Irano taikiniams, o Teheranas į tai atsakė išpuoliais prieš karinius objektus Persijos įlankos regione.
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