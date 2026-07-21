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„Luminor“ pirkėjas – su rusišku tvaiku: tvirtina, kad iš ten pasitraukti būtų dovana Maskvai (1)

2026 m. liepos 21 d. 14:49
Lrytas.lt
Trečią didžiausią Baltijos šalyse bankininkystės grupę „Luminor“ perkantis Vengrijos bankas „OTP Bank“ iki šiol aktyviai veikia Rusijoje. Apie tai pirmasis paskelbė portalas Lrt.lt.
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Teigiama, jog bankas Rusijoje turi apie 2 mln. aktyvių klientų. Visai neseniai, liepos 16 d., banko svetainėje buvo paskelbta, kad Analitinė kredito reitingų agentūra jam suteikė AA-(RU) reitingą.
„Agentūra pažymi per keletą metų sustiprėjusias banko rinkos pozicijas, taip pat dėl profilio ir veiklos apimčių plėtros padidinto nuosavo kapitalo ir fondų bazės fone“, – skelbiama „OTP Bank“ Rusijos padalinio svetainėje.
Be to, kaip skelbia Lrt.lt, „OTP Bank“ buvo vienas iš Sankt Peterburgo ekonomikos forumo, kurį globoja Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, partnerių.

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Atsakyme Lrt.lt pagrindinis „OTP Bank“ tvirtina, kad Rusijos padalinio užimama rinkos dalis yra itin maža, o pasitraukimas „dabartinėmis sąlygomos reikštų, kad Rusijai būtų padovanota milžiniška turto dalis“.
„Esame įsipareigoję kiek įmanoma labiau sumažinti savo rizikos poziciją Rusijoje. Tai įgyvendinant nustojome teikti kapitalą ir atšaukėme grupės finansavimą savo dukterinei įmonei Rusijoje, o nuo to laiko per dividendų išmokas susigrąžinome reikšmingą kapitalo dalį“, – pažymima banko atsakyme visuomeniniam transliuotojui.
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Naujienų portalas Lrytas primena, kad, be Rusijos ir Vengrijos, „OTP Bank“ veikia dar keliose valstybėse.
Tai – Albanija, Bulgarija, Kroatija, Serbija, Slovėnija, Ukraina, Moldova, Juodkalnija ir Uzbekistanas.
„OTP Bank“ pasirašė sutartį su „Blackstone“ valdomų privataus kapitalo fondų konsorciumu ir „DNB Bank“ dėl trečios pagal dydį bankų grupės Baltijos regione „Luminor“ įsigijimo.
„OTP grupė“, kaip strateginis investuotojas, jau aptarnauja daugiau nei 17,5 mln. klientų, bei siekia įsitvirtinti Baltijos regione.
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