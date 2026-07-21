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„Revolut“ Australijoje veiks kaip bankas

2026 m. liepos 21 d. 09:31
„Revolut“, turintis 75 mln. klientų visame pasaulyje, paskelbė naujieną. Australijos prudencinės priežiūros institucija suteikė įmonei nepriklausomą indėlius priimančios institucijos (ADI) licenciją – „Revolut“ oficialiai pradeda veikti kaip licencijuotas Australijos bankas ir atidaro pirmą bankininkystės bendrovę Azijos ir Ramiojo vandenyno regione. „Revolut“ tapo pirmąja pasauline finansinių technologijų įmone, gavusia šią licenciją Australijoje.
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„Revolut“ įsipareigojo per ateinančius penkerius metus investuoti beveik 400 mln. AUD į vietinę rinką – skatinti produktų inovacijas, verslo plėtrą ir darbuotojų skaičiaus augimą. Australija tampa dar viena šalimi, kur „Revolut“ turės bankininkystės licenciją, greta JK, Europos ekonominės erdvės ir Meksikos.
Gaudama nepriklausomą bankininkystės licenciją vienoje labiausiai reguliuojamų ir konkurencingų finansų rinkų pasaulyje, „Revolut“ į tvirtina savo kaip novatorės poziciją tarp pasaulinių finansinių technologijų įmonių. Šis žingsnis leidžia „Revolut“ perkelti esamus daugiau nei 1 mln. privačių Australijos klientų ir tūkstančius įmonių į naują banką nuo pirmos licencijos dienos.
Nik Storonsky, „Revolut“ įkūrėjas ir generalinis direktorius, teigė: „Atidaryti banką Australijoje buvo ilgalaikis strateginis prioritetas. Tai žymi kitą svarbų mūsų misijos sukurti pirmąjį pasaulinį banką žingsnį. Tai, kad gavome licenciją tokioje griežtai reguliuojamoje ir labai konkurencingoje rinkoje kaip Australija, yra mūsų verslo modelio ir mūsų komandų sėkmingos veiklos įrodymas.“

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Matt Baxby, „Revolut Bank Australia“ generalinis direktorius, sakė: „Tampame banku Australijoje, tai istorinė akimirka, kurią pasiekėme kryptingai dėdami pastangas teikti geresnes finansines paslaugas Australijos klientams.
Tai pagrindas kitam mūsų žingsniui, indėlių, kreditų plėtrai greta inovatyvių paslaugų, kuriomis mūsų klientai jau naudojasi kiekvieną dieną. Mūsų misija lieka paprasta: kurti sklandžiausią, saugiausią ir į klientus orientuotą bankininkystės patirtį Australijos vartotojams ir įmonėms.“
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2015 m. „Revolut“ pradėjo veiklą JK, siūlydama pinigų pervedimo ir keitimo paslaugas. Šiandien daugiau nei 75 mln. klientų visame pasaulyje naudodamiesi daugybe inovatyvių „Revolut“ produktų per mėnesį atlieka daugiau nei milijardą operacijų.
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