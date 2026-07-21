Po teniso kortų apmokestinimo jie stovi beveik tušti

„Jau ne vieną savaitę stebiu rezervacijų sistemą ir beveik kiekvieną kartą, net žiūrint dvi savaites į priekį, nematau nė vienos rezervacijos. Tai rodo, kad dabartinė kainodara tiesiog atbaido žaidėjus“, – portalui rašė kaunietis.
Skaitytojas pabrėžia, kad problema – ne pats apmokestinimas, o nustatytos kainos dydis. „Savivaldybė aiškino, kad apmokestinimas turėjo padėti išspręsti situacijas, kai žmonės rezervuoja kortus, tačiau neatvyksta.
Tačiau tam tikrai nebūtina taikyti tokių aukštų įkainių. Pavyzdžiui, 5 eurai už valandą tikėtina būtų pakankama suma, kad rezervacijos būtų atsakingesnės, o kartu kaina geriau atitiktų šių kortų kokybę“, – svarstė jis. Pašnekovas prisipažino, kad praėjusią vasarą pats šiuose kortuose mėgėjiškai žaidė labai dažnai, todėl dabar jam ypač liūdna matyti, jog didžiąją vasaros dalį jie praktiškai nenaudojami.
Tenisininkas L. Grigelis baigia profesionalią karjerą: svarstė net kelis mėnesius
Valandos kaina siekia 25–30 Eur
Nemuno salos teniso kortų rezervacijos įkainiai, skelbiami „Žalgirio“ baseino interneto svetainėje, nesikeitė nuo gegužės: nuo 6 iki 16 val. valanda kainuoja 25 eurus, nuo 16 iki 22 val. – 30 eurų.
Susiję straipsniai
Palyginimui, privačiame Žalgirio sporto komplekse lauko grunto kortų valanda šį sezoną, priklausomai nuo laiko, kainuoja nuo 19 iki 34 eurų. Pavasarį kauniečiai spaudoje minėjo, kad Dariaus ir Girėno kortuose valanda kainavo 17 eurų. Kitaip tariant, savivaldybės aikštynas, kurio danga – lieta gumos granulių, o ne specializuota teniso danga, kainuoja tiek pat ar brangiau nei dalis komercinių grunto kortų.
Priminsime, kad sprendimas apmokestinti iki tol nemokamus kortus paskelbtas dar kovą – apie naują kainodarą rezervacijų sistemoje paskelbta anksčiau, nei įkainius balandžio 21 d. posėdyje patvirtino miesto taryba. Apie tai portalas „Kas vyksta Kaune“ rašė balandį, sulaukęs gausybės pasipiktinusių skaitytojų laiškų.
Tuomet Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vedėjas Tadas Vasiliauskas portalui aiškino, kad apmokestinimo priežastis – piktnaudžiavimas nemokamomis rezervacijomis. Žmonės rezervuodavo laikus keletą kartų per dieną, neatvykę jų neatšaukdavo, todėl kortai stovėdavo tušti.
Be to, nemokama infrastruktūra, anot jo, buvo naudojama organizuotoms mokamoms treniruotėms. Susiklosčius dabartinei situacijai kyla klausimas – ar sprendimas pasiekė deklaruotą tikslą? Jei apmokestinimo esmė buvo užtikrinti, kad rezervuoti kortai nestovėtų tušti, tai dabar jie tušti nebe dėl neatšauktų rezervacijų, o dėl to, kad rezervacijų apskritai nėra.
Savivaldybė: rezultatas neblogas, įkainiai bus peržiūrimi
Situaciją portalui „Kas vyksta Kaune“ pakomentavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vedėjas Tadas Vasiliauskas. Pasak jo, nuo gegužės už kortų nuomą surinkta apie 2 tūkst. eurų. „Atsižvelgiant į permainingus orus vertiname, kad tai yra neblogas rezultatas“, – teigė T. Vasiliauskas.
Paprasta aritmetika rodo, ką ši suma reiškia užimtumo prasme: skaičiuojant pagal galiojančius 25–30 eurų valandos įkainius, apie 2 tūkst. eurų atitinka maždaug 65–80 apmokamų žaidimo valandų per beveik tris mėnesius. Trims aikštelėms tai – vidutiniškai apie viena apmokama valanda per dieną visame aikštyne, nors kortai dirba nuo 6 iki 22 val.
Sporto skyriaus vedėjas situacijoje įžvelgia ir teigiamą pusę – dabar kortą išsinuomoti gali kiekvienas norintis. „Taip pat vertiname galimybę visiems miestiečiams ar svečiams išsinuomoti teniso kortus, nestovint eilėje dvi savaites ir nelaukiant naujo rezervacijos lango vidurnaktį“, – nurodė jis.
Vis dėlto durys kainodaros pokyčiams, panašu, nėra užvertos. T. Vasiliauskas patikino, kad gyventojų siūlymai nenuguls į stalčių. „Kito sezono teniso kortų įkainius peržiūrėsime pasibaigus šiam sezonui. Kaupiame visų miestiečių patarimus ir prašymus. Jie bus svarstomi“, – teigė Sporto skyriaus vedėjas.
Kaunasteniso centrasTenisas
Rodyti daugiau žymių