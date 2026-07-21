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Šiuose miestuose darbo vietų apstu: nurodė, kurių specialybių reikia labiausiai

2026 m. liepos 21 d. 10:08
Kurortiniuose Lietuvos miestuose – Druskininkuose ir Birštone – darbo rinka išlieka stabili. Tai lemia augantis turizmo ir sveikatinimo sektorius, padedantis mažinti sezoniškumą, teigia Užimtumo tarnyba ir pažymi, kad darbo pasiūlymų šiuose miestuose netrūksta visus metus.
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Druskininkuose didžiausias darbuotojų poreikis fiksuojamas apgyvendinimo ir maitinimo, žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srityse.
Anot tarnybos, ypač išsiskiria maitinimo įmonės, kur 55,3 proc. augo virtuvės pagalbinių darbuotojų bei 17,3 proc. padavėjų paklausa.
Šiame kurorte daugiausiai darbo vietų registruojama kambarinėms, kambarių tvarkytojams, valytojams, virtuvės pagalbiniams darbuotojams, virėjams ir padavėjams.

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Birštone šiemet 38,6 proc. išaugo žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srities specialistų poreikis.
Anot Užimtumo tarnybos, kasmet vis daugiau reikia kambarinių ir pagalbinių darbuotojų, valytojų, kuriems darbo vietų skaičius išaugo 48,4 proc.
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Taip pat didėjo virėjų paklausa – 41,4 proc., o darbo pasiūlymų barmenams sumažėjo 76,5 proc.
Liepos 1 dienos duomenimis, Druskininkuose darbo ieškojo 729 žmonės, o Birštone – 115 asmenų.
Užimtumo tarnybaDruskininkaiBirštonas
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