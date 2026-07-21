Šiuose miestuose darbo vietų apstu: nurodė, kurių specialybių reikia labiausiai

Druskininkuose didžiausias darbuotojų poreikis fiksuojamas apgyvendinimo ir maitinimo, žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srityse.
Anot tarnybos, ypač išsiskiria maitinimo įmonės, kur 55,3 proc. augo virtuvės pagalbinių darbuotojų bei 17,3 proc. padavėjų paklausa.
Šiame kurorte daugiausiai darbo vietų registruojama kambarinėms, kambarių tvarkytojams, valytojams, virtuvės pagalbiniams darbuotojams, virėjams ir padavėjams.
Artėjant vasaros atostogoms moksleiviams suteikia galimybę įsidarbinti: save išbandyti gali ne vieno srityje
Birštone šiemet 38,6 proc. išaugo žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo srities specialistų poreikis.
Anot Užimtumo tarnybos, kasmet vis daugiau reikia kambarinių ir pagalbinių darbuotojų, valytojų, kuriems darbo vietų skaičius išaugo 48,4 proc.
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Taip pat didėjo virėjų paklausa – 41,4 proc., o darbo pasiūlymų barmenams sumažėjo 76,5 proc.
Liepos 1 dienos duomenimis, Druskininkuose darbo ieškojo 729 žmonės, o Birštone – 115 asmenų.
Užimtumo tarnybaDruskininkaiBirštonas
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