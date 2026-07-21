VerslasRinkos pulsas

Už „Žvaigždžių karų“ šviesos kardą paklojo solidžią sumelę: nustebsite

2026 m. liepos 21 d. 16:57
Karolis Broga
Itin geidžiamas fantastinio filmo „Žvaigždžių karai“ rekvizitas – Liuko Skaivokerio šviesos kardas su jo „nukirsta ranka“, matytas vienoje garsiausių scenų Holivudo istorijoje, kurioje Dartas Veideris atskleidžia esąs jaunojo džedajaus tėvas – šią savaitę buvo parduotas aukcione už rekordinę 3,75 mln. JAV dolerių sumą, praneša leidinys „Smithsonian Magazine“.
Daugiau nuotraukų (3)
Nors pradinė šviesos kardo kaina „Heritage Auctions“ organizuotame aukcione buvo 1 mln. JAV dolerių, tačiau „Hollywood Reporter“ žurnalistas Chrisas Gardneris paskelbė, kad jo galutinė kaina žymiai viršijo lūkesčius ir tapo pačiu brangiausiu „Žvaigždžių karų“ filme naudotu ir parduotu rekvizitu.
„Tai viena svarbiausių išlikusių „Žvaigždžių karų“ relikvijų. Kolekcionieriai suprato, kad jie varžosi ne šiaip dėl daikto – jie varžėsi dėl tikro šiuolaikinės mitologijos kūrinio“, – teigia „Heritage Auctions“ vykdomasis viceprezidentas Joe Maddalena.
Šį šviesos kardą 1980 metų filme „Žvaigždžių karai: epizodas V – imperija kontratakuoja“ naudojo Liuką Skaivokerį vaidinęs aktorius Markas Hamillas.
Vienoje žinomiausių frančizės ir Holivudo scenų jo herojus „Debesų mieste“ kaunasi su antagonistu Dartu Veideriu. Pastarasis nukirtęs Liuko Skaivokerio ranką pasako žinomą frazę „Ne, aš esu tavo tėvas“ ir nustumia herojų į bedugnę.
Parduotą rekvizitą – šviesos kardą laikančią Liuko Skaivokerio „ranką“– sukūrė Oskarą laimėjęs makiažo meistras Stuartas Freebornas. Jis atsakingas ir už kitų herojų – Jodos, Džiabos ir Čiubakos – išvaizdą.
Praėjusiais metais toje pačioje dvikovoje sudalyvavęs Darto Veiderio šviesos kardas aukcione buvo parduotas už 3,6 mln. dolerių.
Žvaigždžių karaikardasparduota
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.