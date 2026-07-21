Už „Žvaigždžių karų“ šviesos kardą paklojo solidžią sumelę: nustebsite

Nors pradinė šviesos kardo kaina „Heritage Auctions“ organizuotame aukcione buvo 1 mln. JAV dolerių, tačiau „Hollywood Reporter“ žurnalistas Chrisas Gardneris paskelbė, kad jo galutinė kaina žymiai viršijo lūkesčius ir tapo pačiu brangiausiu „Žvaigždžių karų“ filme naudotu ir parduotu rekvizitu.
„Tai viena svarbiausių išlikusių „Žvaigždžių karų“ relikvijų. Kolekcionieriai suprato, kad jie varžosi ne šiaip dėl daikto – jie varžėsi dėl tikro šiuolaikinės mitologijos kūrinio“, – teigia „Heritage Auctions“ vykdomasis viceprezidentas Joe Maddalena.
Šį šviesos kardą 1980 metų filme „Žvaigždžių karai: epizodas V – imperija kontratakuoja“ naudojo Liuką Skaivokerį vaidinęs aktorius Markas Hamillas.
Vienoje žinomiausių frančizės ir Holivudo scenų jo herojus „Debesų mieste“ kaunasi su antagonistu Dartu Veideriu. Pastarasis nukirtęs Liuko Skaivokerio ranką pasako žinomą frazę „Ne, aš esu tavo tėvas“ ir nustumia herojų į bedugnę.
Parduotą rekvizitą – šviesos kardą laikančią Liuko Skaivokerio „ranką“– sukūrė Oskarą laimėjęs makiažo meistras Stuartas Freebornas. Jis atsakingas ir už kitų herojų – Jodos, Džiabos ir Čiubakos – išvaizdą.
Praėjusiais metais toje pačioje dvikovoje sudalyvavęs Darto Veiderio šviesos kardas aukcione buvo parduotas už 3,6 mln. dolerių.
Žvaigždžių karaikardasparduota
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