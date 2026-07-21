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Virš Vilniaus – neaiškūs lėktuvų manevrai: kas vyksta

2026 m. liepos 21 d. 13:39
Lrytas.lt
Į naujienų portalą Lrytas kreipėsi skaitytojas, sunerimęs, kad virš Vilniaus ne vienas lėktuvas suka ratus ir negali nusileisti.
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Patikrinus informaciją flightradar.com, matyti, kad Iš Antalijos (Turkija) į Vilnių skridęs lėktuvas apsuko jau ne vieną ratą ir toliau skraido ore, negali nusileisti.
Taip pat ne vieną ratą apsuko lėktuvai skridę iš Stanstedo (Londonas) ir Helsinkio (Suomija) oro uostų į Vilnių. 
Keistai skrydis atrodo ir lėktuvo, skridusio iš Herakliono (Kreta) į Vilnių. Jis ne vieną ratą apsukęs ties Vilniumi, jau skrenda Kauno kryptimi ir vis dar, panašu, negali nusileisti, nors tai jau turėjo padaryti. 
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Vilniaus oro svetainėje nurodoma, kad tiek atvykstantys, tiek išvykstantys skrydžiai vėluoja. 
Kaip naujienų portalui Lrytas paaiškino Lietuvos oro uostų komunikacijos vadovė Rūta Asadauskaitė, lėktuvai negali nusileisti dėl nepalankių oro sąlygų.
„Dėl nepalankių oro sąlygų, vienas lėktuvas nukreiptas į Rygą, du – į Kauną“, – nurodė ji.
Iš Herakliono du skrydžiai buvo nukreipti į Kauno oro uostą. Iš Frankfurto skridęs ir Vilniuje turėjęs leistis lėktuvas buvo nukreiptas į Rygą. 
skrydžiaiOro uostasVilniaus oro uostas

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